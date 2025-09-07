HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Jaime Chincha, reconocido periodista peruano, ha fallecido hoy 7 de septiembre. Las causas de su deceso todavía son investigadas. Chincha fue columnista de La República y conductor del programa 'Del Hecho al Dicho'.

Jaime Chincha, periodista peruano, falleció a los 48 años | Foto: LR.
Jaime Chincha, periodista peruano, falleció a los 48 años | Foto: LR.

Jaime Chincha, periodista de La República con amplia trayectoria y reconocido por su apuesta por los valores democráticos, falleció hoy, domingo 7 de septiembre, a los 48 años. Los motivos de su deceso todavía siguen siendo materia de investigación.

El periodista y presentador televisivo tuvo una carrera reconocible en Perú desde 1999. A lo largo de su trayectoria, Chincha destacó como presentador en canales como América Televisión, Frecuencia Latina y Willax, entre otros. Hasta poco antes de su fallecimiento, Chincha era parte del equipo de La República, donde dirigía el programa 'Del Hecho al Dicho' por la señal web de este medio y, además, era columnista.

Noticia en desarrollo...

