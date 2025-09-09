HOYSuscripcion LR Focus

Política

Comas: Fiscalía intervino municipalidad tras denuncia de trabajadoras obligadas a vestirse de porristas

La diligencia fiscal se da luego de que un dominical reveló que las trabajadoras eran obligadas a ponerse trajes anfitriona con los colores y el logo de Somos Perú.

Abogadas también denunciaron que son obligadas a vestirse de porristas. Foto: Composición/LR
El último 8 de septiembre, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte intervino la Municipalidad de Comas, liderada por el alcalde Ulises Villegas. El motivo de la diligencia es por la denuncia de las trabajadoras que alegan ser obligadas a vestirse de porristas durante su hora de trabajo.

Según el dominical de Punto Final, el municipio obliga a las colaboradoras a ponerse trajes de anfitriona con los colores y logo del partido político Somos Perú con la finalidad de ser porristas en los eventos públicos del burgomaestre.

PUEDES VER: Congreso: Alejandro Muñante busca criminalizar a mujeres que denuncian casos de violencia

"La Fiscalía interviene, de oficio, a la Municipalidad Distrital de Comas, luego de tomar conocimiento de que el alcalde distrital Ulises Villegas estaría utilizando a servidores municipales para actividades ajenas a sus funciones", comunicó el Ministerio Público.

Las diligencias estuvieron a cargo de los representantes del Ministerio Público, Víctor Pun Lay Siancas y Marilyn Samaniego Jiménez. También se contó con la participación de los agentes de la Dirección contra la Corrupción de la PNP de Lima Norte con la finalidad de recabar y verificar documentos sobre la contratación y las funciones del personal involucrado.

PUEDES VER: JNJ propone suspender a Delia Espinoza por 6 meses en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema

Asimismo, la Fiscalía señaló que entrevistó a la gerente y el procurador del municipio, y practicó la inspección técnico-fiscal, entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Comunicado de la Fiscalía

