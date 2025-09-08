HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María tras la partida de Jaime Chincha: "Jamás se doblegó ante el poder, jamás vendió su pluma, jamás dijo una mentira"

Palacios rindió homenaje a Jaime Chincha en su programa Sin Guion, recordando su trayectoria periodística y su compromiso con la verdad tras su sensible partida el último 7 de septiembre.

Rosa María Palacios lamentó la partida del periodista Jaime Chincha el último domingo 7 de septiembre. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios lamentó la partida del periodista Jaime Chincha el último domingo 7 de septiembre. Foto: Composición/LR

Un programa en homenaje a Jaime Chincha. Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, recordó al periodista luego de su sensible partida el último domingo 7 de septiembre. En ese sentido, Palacios resaltó la gran labor periodística de Jaime y rememoró su larga y brillante trayectoria en diversos medios de comunicación.

Durante su programa en la plataformas de La República, Rosa María recordó que Chincha se preparaba mucho para dirigir los programas informativos y realizar entrevistas. Además, Palacios recalcó la versatilidad de Jaime para adaptarse a los medios digitales, el streaming, la prensa escrita y la televisión.

PUEDES VER: Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo: INPE asegura que se trata de una cita médica

"Jaime jamás se doblegó ante el poder, jamás vendió su pluma, jamás dijo una mentira. Hasta el límite de su conocimiento puso al servicio de ustedes la verdad", expresó.

Por otro lado, Palacios mencionó las adversidades que sufre un periodista cuando realiza una investigación. "Los periodistas no trabajamos en trabajos a donde entramos para toda la vida. Nos botan porque al dueño no le gusta nuestra cara o alguien que esté en el poder. Eso implica la inestabilidad total".

"Mantenerte es dificilísimo, donde cada uno es su propia marca, su propia empresa y debe reinventarse todo el tiempo para salir adelante. No es nada fácil este trabajo y Jaime lo hizo impecablemente bien. Con todas las dificultades que tuvo, lo hizo impecablemente bien. Y, en el contenido de su trabajo no hay una sombra", enfatizó.

PUEDES VER: Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

Rosa María Palacios recuerda a Jaime Chincha: "Era querendón, un alma sensible"

En otro momento, Palacios calificó la personalidad de Chincha tras recordar un episodio en el que ayudó a una familia que no contaba con los recursos para alimentarse durante la pandemia.

"Así era Jaime: querendón, alegre, muchas veces preocupado por muchas cosas. Pero también un alma sensible. Yo creo que su corazón era tan grande, pero tan grande que por eso paró. Era muy sensible a las cosas que pasaban, a su familia, al entorno a las presiones, esas cosas terminan pasando factura, pero siempre, frente a ustedes, dio lo mejor de él".

