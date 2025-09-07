HOYSuscripcion LR Focus

Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Política

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

El 3 de septiembre, Jaime Chincha cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, por su intención de reabrir el penal El Frontón.

Jaime Chincha tuvo su último programa el miércoles 3 de septiembre. Foto: Composición/LR
Jaime Chincha tuvo su último programa el miércoles 3 de septiembre. Foto: Composición/LR

Memorias. El último miércoles 3 de septiembre, el periodista Jaime Chincha tuvo su último programa en Del Hecho al Dicho. Durante esa edición, Chincha criticó al Gobierno de Dina Boluarte por su intención de reabrir el penal de El Frontón como medida para combatir la inseguridad ciudadana.

Asimismo, el periodista cuestionó al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez y recordó que, en paralelo, hay cinco megapenales en Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa que aún no se han terminado de construir.

"Gobierno desconoce profundamente la realidad carcelaria. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente hay cinco megapenales a medio construir. Sí, cinco. Están en Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa. Estos penales, además de tener mayor capacidad de albergue, cuestan menos que la proyectada cárcel en la isla El Frontón", dijo.

Por otro lado, Chincha resaltó el costo que tendría el nuevo centro penitenciario. "El INPE necesita 760 millones de soles para poner en marcha estos cinco centros penitenciarios, que podrían albergar a 12 000 internos. En cambio, el penal en El Frontón se planea para apenas 2 000 reclusos".

"Según el ministro Santiváñez, ese penal costaría 500 millones de soles, pero especialistas consultados por el diario advierten que la cifra real bordearía los 5 500 millones y que solo tendría 1 000 celdas. Es decir, un proyecto completamente inviable", acotó.

"Mientras tanto, el penal de Cajamarca, diseñado para 2.421 presos, está paralizado desde 2023. En Chincha, con capacidad para 3 493 internos, la obra no avanza desde 2018. Lo mismo ocurre en Ica, donde el proyecto —que podría albergar a 3 168 presos— está abandonado también desde 2018", recalcó.

Jaime Chincha sobre Juan Santiváñez: "Se ha vuelto el efectista de este Gobierno"

Por otra parte, el periodista calificó como "efectista" al titular de Justicia debido a su disposición para reabrir el penal El Frontón, luego del anuncio de la presidenta Boluarte.

"Santiváñez se ha vuelto el efectista de este gobierno. Ya, ahora sí, plantando cara. Él lanza fuegos artificiales: 'Hay que decir no más, hay que decir que vamos a reabrir el frontón. ¿Cómo? No sabemos, pero hay que decir, hay que llenar de noticias así impactantes que llamen la atención, de paso que dejan de pensar tanto en nosotros'", sostuvo.

"Hay obras de ingeniería absolutamente inviables. Es todo muy costoso. ¿Cómo llega el agua? ¿Cómo llega la luz? ¿Cómo llega el el transporte, el personal que tiene que ir, venir, la visita? Olvídense, es una locura", agregó.

