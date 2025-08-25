Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial dicta 4 años de prisión contra Juan de Dios Zorrilla

El Poder Judicial (PJ) dictó cuatro años de prisión contra el abogado Juan de Dios Zorrilla por el caso Árbitros de Odebrecht. Además, estableció la pena de multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/ 380 000 a favor del Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Fue el Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, quien consiguió la sentencia de terminación anticipada. Se trata de la onceava sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato, la cual se suma a las 61 sentencias condenatorias obtenidas por el proceso de colaboración eficaz.