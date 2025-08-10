HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial sentencia a 4 años de cárcel a Carlos Carrasco

Carrasco se sometió a la figura de sentencia anticipada. Esta es la primera condena en el caso Árbitros de Odebrecht.

Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial sentencia a 4 años de cárcel a Carlos Carrasco. Foto: Odebrecht
Caso Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial sentencia a 4 años de cárcel a Carlos Carrasco. Foto: Odebrecht

El Poder Judicial impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva a Carlos Carrasco Paredes, vinculado al caso “Árbitros de Odebrecht”, tras acogerse a la figura de sentencia anticipada. Junto con la pena privativa de libertad, se le impuso una multa de 60 días y el pago de una reparación civil de 50,000 dólares.

Únete a nuestro canal de política y economía

Esta condena marca la primera sentencia alcanzada en el marco de este caso, y la novena que el Equipo Especial Lava Jato logra en el contexto de sus investigaciones. El despacho estuvo a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Cuarto Despacho del equipo especial.

larepublica.pe

PUEDES VER: Arturo Alegría dirigirá la comisión de Constitución del Congreso: así se repartieron las presidencias

lr.pe

¿De qué se acusa a Carlos Carrasco?

De acuerdo con la acusación fiscal, se acusa a Carrasco Paredes, testaferro de Celso Gamarra Roig "al haber ocultado y mantenido, entre los años 2013 al 2017, dinero ilícito por US$ 200,000.00901 procedente de la coima pagada por Odebrecht a éste último, quien en su condición de Director en Concesiones en Transportes del MTC902, había acordado con representantes de la empresa brasileña, que el reconocimiento de pagos por trabajos de mantenimiento periódico en el sub tramo Planchón - Iberia, del proyecto "Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramos 3: Inambari - Iñapari"903, se realice a través de la vía de trato directo 904 y no de un proceso diferente, ello a fin de acelerar los pagos
a favor de la mencionada empresa; por lo que, Celso Gamarra con la finalidad de evitar la identificación, incautación o decomiso de dicho dinero de origen maculado, se valió de su coinvestigado Carrasco Paredes 905, quien la fungió de su testaferro para la recepción 906 de dicho dinero ilícito".

PUEDES VER: Isla Santa Rosa: Gustavo Petro desconoce tratados que confirman soberanía peruana; mientras que Gobierno cuestiona acusación

lr.pe

Sobre el caso árbitros de Odebrecht

Según la tesis fiscal, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

La misma plantea que durante el proceso constructivo de las referidas obras públicas, "el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros habrían solicitado el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje", señala el Ministerio Público.

Fue en ese contexto que, según la Fiscalía, se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto habría ocurrido previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.

Notas relacionadas
Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

LEER MÁS
Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

LEER MÁS
Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

LEER MÁS
Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

LEER MÁS
Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

LEER MÁS
Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

LEER MÁS
Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

LEER MÁS
Congreso inicia instalación de comisiones ordinarias 2025-2025 este lunes 11

Congreso inicia instalación de comisiones ordinarias 2025-2025 este lunes 11

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota