A través de una investigación, la Contraloría de la República determinó que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cometió indicios de irregularidades al no reconocer la firma del rector interino de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Arturo Talledo, quien reemplazó a su antecesor, Alfonso López Chau, hoy posible candidato presidencial por Ahora Nación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Resulta que, en marzo pasado, la Asamblea Universitaria de la UNI aprobó la modificación del artículo 55 del estatuto para que, en caso de la renuncia del rector, se realice una elección entre los vicerrectores, el mismo que asumiría el cargo hasta finalizar la gestión. De esa manera, en abril último, tras la salida voluntaria de López Chau, la Asamblea Universitaria designó al vicerrector de investigación, Arturo Talledo, como rector de la UNI hasta el 11 de noviembre del 2026.

TE RECOMENDAMOS INSEGURIDAD PARA TODOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rechazan que bancada de César Acuña pretenda ampliar de contrabando el mandato de los directivos de la Sunedu

No obstante, la Sunedu declaró improcedente la firma de Arturo Talledo y terminó reconociendo como rectora de la UNI a la vicerrectora académica, Shirley Chilet Cama, quien solicitó que se debía cumplir el artículo 57 del estatuto que señala que, ante la vacancia del rector, ella tenía que asumir el cargo.

“(La declararon rectora) pese a que los servidores de la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu tenían conocimiento de la modificación del artículo 55 del estatuto de la UNI (con el que se eligió rector a Arturo Talledo)”, respondieron los auditores de la Contraloría en el informe de acción de oficio posterior n° 17702-2025-CG/EDUC-AOP, de fecha de 7 de noviembre.

También advirtieron que se reconoció como rectora a Shirley Chilet Cama cuando no había cumplido con diversos requisitos exigidos por la misma Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu, como contar con el respaldo de la secretaría general de la UNI y haber presentado declaraciones juradas.

“(La decisión de la superintendencia) se ejecutó mediante una aplicación normativa diferenciada en el lapso de tres días, lo cual denota una inconsistencia de procedimientos en la Sunedu”, señalaron.

Más indicios de irregularidades

En mayo pasado, el Consejo Universitario de la UNI designó a Patricia Yataco como secretaria general de la universidad. Tras ello, se solicitó a la Sunedu el reconocimiento de su firma. Sin embargo, la superintendencia respondió que no procedía porque llevaba la firma del rector Arturo Talledo, a quien no oficializan. Tras ello, la Sunedu terminó reconociendo a Juan Pacheco como secretario general de la UNI porque llevaba la firma de Shirley Chilet Cama.

“De la revisión de la documentación de Chilet Cama para el registro de Juan Pacheco como secretario general se verificó que incumplió con la presentación de requisitos formales, tales como no contar con la autorización del Consejo Universitario de la UNI y otras declaraciones juradas”, se lee en el informe de la Contraloría.

También se determinó que el registro oficial de la Sunedu de Juan Pacheco se encuentra en abierta contradicción con la realidad institucional de la UNI, toda vez que el Consejo Universitario designó a Patricia Yataco Chaparro como secretaria general.

Finalmente, la Subgerencia de Control del Sector Educación de la Contraloría de la República recomendó al jefe de la Sunedu, Manuel Castillo, adoptar las “acciones correspondientes, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidades”.

Defiende su cargo

El último 29 de noviembre, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el rector de la UNI, Arturo Talledo, presentó estas presuntas irregularidades y señaló que no puede permitirse que se vulnere la autonomía universitaria.

“Para la universidad, el rector soy yo. Esa es la realidad de la UNI. Todo está funcionando en la UNI. La Asamblea Universitaria está operativa, el Consejo Universitario funciona con normalidad, las actividades se realizan sin interrupción, los exámenes finales del 2025-II empezarán este 10 de diciembre. Por eso, cualquier intento externo de alterar esta estabilidad podría generar un estado de grave perturbación institucional”, afirmó.

Problemas por grados y títulos

Este problema ha generado que más de 1.200 egresados no puedan tramitar sus de grados y títulos en la UNI porque la Sunedu no reconoce la firma del rector Arturo Talledo.

La congresista Katy Ugarte, en representación de la Comisión de Defensa del Consumidor, reiteró la gravedad de la situación. “Estamos ante una vulneración flagrante del principio del interés superior del estudiante. Los jóvenes no pueden pagar las consecuencias de disputas internas. La inscripción de grados y títulos debe ser garantizada sin dilación”, manifestó.

Hace dos semanas, Ugarte indicó que la Sunedu había respondido que su consejo directivo agendaría el reconocimiento excepcional de los grados y títulos de los egresados afectados de la UNI, lo que sería un paso decisivo que permitirá restituir sus derechos y brindar seguridad jurídica a miles de familias. No obstante, hasta la fecha no hay novedades.