HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
EN VIVO

Atentado contra Belaunde, Jerí quiere viajar, Delia presentará denuncia

Política

Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu no tomó en cuenta la modificación del estatuto ni la designación del rector de la UNI, Arturo Talledo. Esta situación afecta a 1.200 egresados que pueden tramitar documentos.

Otra vez, la gestión de Manuel Castillo enfrenta una polémica.
Otra vez, la gestión de Manuel Castillo enfrenta una polémica.

A través de una investigación, la Contraloría de la República determinó que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cometió indicios de irregularidades al no reconocer la firma del rector interino de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Arturo Talledo, quien reemplazó a su antecesor, Alfonso López Chau, hoy posible candidato presidencial por Ahora Nación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Resulta que, en marzo pasado, la Asamblea Universitaria de la UNI aprobó la modificación del artículo 55 del estatuto para que, en caso de la renuncia del rector, se realice una elección entre los vicerrectores, el mismo que asumiría el cargo hasta finalizar la gestión. De esa manera, en abril último, tras la salida voluntaria de López Chau, la Asamblea Universitaria designó al vicerrector de investigación, Arturo Talledo, como rector de la UNI hasta el 11 de noviembre del 2026.

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD PARA TODOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rechazan que bancada de César Acuña pretenda ampliar de contrabando el mandato de los directivos de la Sunedu

lr.pe

No obstante, la Sunedu declaró improcedente la firma de Arturo Talledo y terminó reconociendo como rectora de la UNI a la vicerrectora académica, Shirley Chilet Cama, quien solicitó que se debía cumplir el artículo 57 del estatuto que señala que, ante la vacancia del rector, ella tenía que asumir el cargo.

“(La declararon rectora) pese a que los servidores de la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu tenían conocimiento de la modificación del artículo 55 del estatuto de la UNI (con el que se eligió rector a Arturo Talledo)”, respondieron los auditores de la Contraloría en el informe de acción de oficio posterior n° 17702-2025-CG/EDUC-AOP, de fecha de 7 de noviembre.

También advirtieron que se reconoció como rectora a Shirley Chilet Cama cuando no había cumplido con diversos requisitos exigidos por la misma Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu, como contar con el respaldo de la secretaría general de la UNI y haber presentado declaraciones juradas.

“(La decisión de la superintendencia) se ejecutó mediante una aplicación normativa diferenciada en el lapso de tres días, lo cual denota una inconsistencia de procedimientos en la Sunedu”, señalaron.

Más indicios de irregularidades

En mayo pasado, el Consejo Universitario de la UNI designó a Patricia Yataco como secretaria general de la universidad. Tras ello, se solicitó a la Sunedu el reconocimiento de su firma. Sin embargo, la superintendencia respondió que no procedía porque llevaba la firma del rector Arturo Talledo, a quien no oficializan. Tras ello, la Sunedu terminó reconociendo a Juan Pacheco como secretario general de la UNI porque llevaba la firma de Shirley Chilet Cama.  

“De la revisión de la documentación de Chilet Cama para el registro de Juan Pacheco como secretario general se verificó que incumplió con la presentación de requisitos formales, tales como no contar con la autorización del Consejo Universitario de la UNI y otras declaraciones juradas”, se lee en el informe de la Contraloría.

También se determinó que el registro oficial de la Sunedu de Juan Pacheco se encuentra en abierta contradicción con la realidad institucional de la UNI, toda vez que el Consejo Universitario designó a Patricia Yataco Chaparro como secretaria general.

Finalmente, la Subgerencia de Control del Sector Educación de la Contraloría de la República recomendó al jefe de la Sunedu, Manuel Castillo, adoptar las “acciones correspondientes, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidades”.

Defiende su cargo

El último 29 de noviembre, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el rector de la UNI, Arturo Talledo, presentó estas presuntas irregularidades y señaló que no puede permitirse que se vulnere la autonomía universitaria.

“Para la universidad, el rector soy yo. Esa es la realidad de la UNI.  Todo está funcionando en la UNI. La Asamblea Universitaria está operativa, el Consejo Universitario funciona con normalidad, las actividades se realizan sin interrupción, los exámenes finales del 2025-II empezarán este 10 de diciembre. Por eso, cualquier intento externo de alterar esta estabilidad podría generar un estado de grave perturbación institucional”, afirmó.

Problemas por grados y títulos

Este problema ha generado que más de 1.200 egresados no puedan tramitar sus de grados y títulos en la UNI porque la Sunedu no reconoce la firma del rector Arturo Talledo.

La congresista Katy Ugarte, en representación de la Comisión de Defensa del Consumidor, reiteró la gravedad de la situación. “Estamos ante una vulneración flagrante del principio del interés superior del estudiante. Los jóvenes no pueden pagar las consecuencias de disputas internas. La inscripción de grados y títulos debe ser garantizada sin dilación”, manifestó.

Hace dos semanas, Ugarte indicó que la Sunedu había respondido que su consejo directivo agendaría el reconocimiento excepcional de los grados y títulos de los egresados afectados de la UNI, lo que sería un paso decisivo que permitirá restituir sus derechos y brindar seguridad jurídica a miles de familias. No obstante, hasta la fecha no hay novedades.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

Enrique Valderrama, el candidato del APRA al 2026: los senadores y diputados que lo acompañarán

LEER MÁS
Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

LEER MÁS
Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo en un plazo máximo de 5 días

Poder Judicial ordena que la JNJ reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo en un plazo máximo de 5 días

LEER MÁS
Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

LEER MÁS
Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

LEER MÁS
Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025