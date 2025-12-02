Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

Agricultores se mantienen en pie de lucha. Créditos: Wilder Pari / La República.

Agricultores se mantienen en pie de lucha. Créditos: Wilder Pari / La República.

Agricultores y simpatizantes del movimiento 'Agro sí, mina no' acordaron realizar un paro preventivo contra el proyecto Tía María este 16 y 17 de diciembre. La medida de lucha será en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa), zona de influencia del proyecto minero de Southern que ya inició su construcción desde noviembre.

El acuerdo fue tomado el último sábado 29 de noviembre en asamblea en el sector de La Curva, en el distrito de Deán Valdivia. A la vez, se consensuó empezar un paro indefinido, pero recién el 24 de marzo del próximo año. Esto para no afectar las actividades económicas del verano en la zona costera del valle.

El vocero Miguel Meza señaló que la protesta del 16 y 17 de diciembre es contra la resolución del Minem que en octubre autorizó las actividades de explotación a Southern. Según Meza, el documento no debió emitirse pues aduce que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya está vencido.

Construcción de Tía María prosigue

A la par de los anuncios de protestas, las obras de construcción de Tía María prosiguen desde noviembre. Ahora se está en la fase preliminar con el movimiento de tierras. Culminada esta, continuarán las etapas de obras civiles y luego la mecánica. Desde Southern proyectan culminar en 2027.

Las últimas semanas se han acentuado los trabajos, incluso aumentan las ofertas laborales para el proyecto. Además, Southern empezó el trasvase de aguas residuales de las pampas de San Camilo paras las obras iniciales (la Autoridad Nacional de Agua autorizó este uso en el 2024).

Mientras tanto, otro camino de los opositores para suspender Tía María es la vía legal. Meza informó que interpuso un recurso de amparo que observa la validez del EIA.

El conflicto se arrastra desde el 2009, debido al temor de los agricultores del Valle de Tambo a la contaminación ambiental que podría generar la actividad minera. El punto más próximo de las operaciones de Southern estará a 3 kilómetros del valle.

Cuestionan falta de licencia social

Por su parte, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Elmer Arenas, criticó el inicio de los trabajos de construcción. "No hay licencia social. El Gobierno no puede imponer el proyecto a la mala", dijo.

Arenas hizo mención a la consulta popular en los distritos Islay el 2009 (no tuvo carácter vinculante), donde el 97% de votantes dijo No a Tía María. Desde entonces han pasado 16 años, tres paros indefinidos, siete muertos (seis civiles y un policía) y la oposición se mantiene en un sector de la población.

Sin embargo, según Southern, esta resistencia ya no es mayoritaria. Las jornadas de lucha de diciembre podrían ser un termómetro de la aceptación o rechazo a Tía María, cuya construcción sigue en avance.