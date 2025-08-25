Ollanta Humala reta a la Fiscalía: “Si hubiera querido asilarme lo hubiera hecho hace tiempo”

Ollanta Humala se pronuncia desde Barbadillo sobre proceso en su contra. Foto: captura de pantalla/Canal N

Ollanta Humala se pronuncia desde Barbadillo sobre proceso en su contra. Foto: captura de pantalla/Canal N

El expresidente Ollanta Humala declaró desde el penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva y minimizó las acusaciones de la Fiscalía, cuyos representantes argumentaron que presenta peligro de fuga y no tiene arraigo laboral ni familiar.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Los dicho se dieron como parte de la audiencia de en la que la defensa de Ollanta solicitaba la suspensión de ejecución provisional de pena por lavado de activos. En ese contexto, el exmandatario señaló que él su esposa no se refugió, sino que buscó asilo político porque eran víctimas de hostigamiento en ese aspecto.

Además, aseguró que él nunca tuvo intenciones de salir del país. "Ellos dicen que Lula Da Silva es mi amigo o mi cómplice. Deben entender que la figura de asilo político existe y es legal. (...)¿Por qué tendría que fugarme? Estoy defendiendo mi inocencia, si hubiera querido asilarme lo hubiera hecho hace tiempo", respondió.

En ese sentido, sostuvo que sí cuenta con arraigo familiar y laboral porque su familia depende económicamente de él. "Dependo económicamente de mi pensión.

"¿Quién me daría trabajo? Como militar solo puedo trabajar en el ejército peruano y como político en el Perú. Por el bienestar de mis hijos y mi esposa debo seguir acá defendiendo nuestro honor e inocencia. Me den ustedes o no la posibilidad de defenderme en libertad, voy a lucha por la inocencia y el honor de mi familia", indicó.