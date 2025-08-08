Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

El abogado de Patricia Benavides ha sido señalado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht | Composición: Ariana Espinoza / Foto: LR.

El abogado de Patricia Benavides ha sido señalado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht | Composición: Ariana Espinoza / Foto: LR.

Una nueva acusación llega desde la Fiscalía. Se trata de una acción fiscal en el marco del caso "Los árbitros de Odebrecht". Los reflectores recaen sobre el abogado Humberto Abanto, conocido por su relación cercana con el fujimorismo, el aprismo y Patricia Benavides. Los acusados estarían involucrados en una red delictiva dedicada a cometer significativos actos de corrupción en procesos de arbitraje de proyectos públicos entre 2011 y 2015, a favor de la empresa brasileña. De esta manera, Abanto, junto a otros 28 ciudadanos —entre abogados y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones—, son señalados por actos de corrupción.

Tal como la mayoría, el actual abogado de Patricia Benavides enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal y aceptar sobornos. Al igual que él, la acusación por dichos delitos se extiende a Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes, Daniel Martín Linares Prado, Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por participar activamente en la red delictiva.

Otros imputados, además de atribuírseles los delitos mencionados, son señalados también por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada, el cual implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado. Tal es el caso de Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y otros.

Los elementos que recaen sobre Humberto Abanto

A lo largo del documento que formaliza la investigación fiscal, se presentan 55 pruebas contra el abogado Humberto Abanto. Algunas de las evidencias recopiladas hablan de montos cuantiosos de dinero que habrían sido entregados como soborno a favor del penalista.

Una de estas pruebas es la Carta CINSA-V N.° 5724, del 30 de septiembre de 2022. El documento al que accedió La República detalla, según la Fiscalía, que Abanto recibió la suma neta de $78.500, pagada por la empresa Odebrecht. Desde la Fiscalía, se señala que el laudo arbitral por el que se generaron estos pagos se dio tras un proceso corrupto, de ahí su origen ilícito. Además, una carta emitida por el Banco de Crédito del Perú, enviada el 21 de marzo de 2023, indica que una serie de depósitos fueron realizados en la cuenta del abogado durante mayo y septiembre de 2013. La suma ingresada a las cuentas de Abanto en ese lapso asciende a 159.500 dólares.

Parte de los medios probatorios consignados por la Fiscalía | Foto: La República.

Por otro lado, un aspirante a colaborador eficáz detalló como abogados involucrados en la trama de Odebrecht presuntamente mencionaban a Abanto para describir la entrega de sobornos: “(Sergio) Calderón (Rossi) le manifiesta a (Alejandro) Álvarez Pedroza su incomodidad por la presión de Odebrecht y que tenía que lidiar con los otros árbitros sobre el reparto del dinero pactado. (Además), también se sentía presionado por sus coárbitros, diciéndole (a Sergio Calderón): ‘Cómo jode (Humberto) Abanto por la plata’. Enfatizando que Abanto también presionaba por su lado para que le pagaran su parte del soborno que le correspondía del 2% pactado”, se lee en la declaración de dicho colaborador.

¿Libres de polvo y paja? Los sobreseimientos dictados por la Fiscalía

Así como se han dictado acusaciones, también se han dictado sobreseimientos. El sobreseimiento es la acción por la cual se decide cerrar un caso penal porque no hay pruebas suficientes para continuar con el proceso, porque el delito no existió, porque la persona no es culpable o porque se resolvió el problema de otra manera. Es como decir que la investigación o el juicio se detiene y la persona acusada queda libre de esos cargos. En este caso, se han dictado siete sobreseimientos, entre totales y parciales. Todos han sido por el mismo delito: lavado de activos.

Justamente, Abanto ha sido liberado de la acusación que lo señalaba por este delito. A él se suman otros imputados, como Emilio Cassina Rivas, Mario Castillo Freyre y Daniel Linares Prado. Por otro lado, se dictó el sobreseimiento parcial para Weyden García Rojas, Ramiro Rivera Reyes y Marcos Ricardo Espinoza Rimachi.