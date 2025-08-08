HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Caso los árbitros de Odebrecht: los detalles sobre la nueva acusación contra Humberto Abanto y otros más

Fiscalía acusa a 29 personas, incluido Humberto Abanto, por corrupción en arbitrajes de obras de Odebrecht. Sobornos y colusión agravada entre los cargos.

El abogado de Patricia Benavides ha sido señalado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht | Composición: Ariana Espinoza / Foto: LR.
El abogado de Patricia Benavides ha sido señalado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht | Composición: Ariana Espinoza / Foto: LR.

Una nueva acusación llega desde la Fiscalía. Se trata de una acción fiscal en el marco del caso "Los árbitros de Odebrecht". Los reflectores recaen sobre el abogado Humberto Abanto, conocido por su relación cercana con el fujimorismo, el aprismo y Patricia Benavides. Los acusados estarían involucrados en una red delictiva dedicada a cometer significativos actos de corrupción en procesos de arbitraje de proyectos públicos entre 2011 y 2015, a favor de la empresa brasileña. De esta manera, Abanto, junto a otros 28 ciudadanos —entre abogados y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones—, son señalados por actos de corrupción.

Únete a nuestro canal de política y economía

Tal como la mayoría, el actual abogado de Patricia Benavides enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal y aceptar sobornos. Al igual que él, la acusación por dichos delitos se extiende a Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes, Daniel Martín Linares Prado, Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por participar activamente en la red delictiva.

PUEDES VER: Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

lr.pe

Otros imputados, además de atribuírseles los delitos mencionados, son señalados también por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada, el cual implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado. Tal es el caso de Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y otros.

Los elementos que recaen sobre Humberto Abanto

A lo largo del documento que formaliza la investigación fiscal, se presentan 55 pruebas contra el abogado Humberto Abanto. Algunas de las evidencias recopiladas hablan de montos cuantiosos de dinero que habrían sido entregados como soborno a favor del penalista.

Una de estas pruebas es la Carta CINSA-V N.° 5724, del 30 de septiembre de 2022. El documento al que accedió La República detalla, según la Fiscalía, que Abanto recibió la suma neta de $78.500, pagada por la empresa Odebrecht. Desde la Fiscalía, se señala que el laudo arbitral por el que se generaron estos pagos se dio tras un proceso corrupto, de ahí su origen ilícito. Además, una carta emitida por el Banco de Crédito del Perú, enviada el 21 de marzo de 2023, indica que una serie de depósitos fueron realizados en la cuenta del abogado durante mayo y septiembre de 2013. La suma ingresada a las cuentas de Abanto en ese lapso asciende a 159.500 dólares.

PUEDES VER: Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

lr.pe
Parte de los medios probatorios consignados por la Fiscalía | Foto: La República.

Parte de los medios probatorios consignados por la Fiscalía | Foto: La República.

Por otro lado, un aspirante a colaborador eficáz detalló como abogados involucrados en la trama de Odebrecht presuntamente mencionaban a Abanto para describir la entrega de sobornos: “(Sergio) Calderón (Rossi) le manifiesta a (Alejandro) Álvarez Pedroza su incomodidad por la presión de Odebrecht y que tenía que lidiar con los otros árbitros sobre el reparto del dinero pactado. (Además), también se sentía presionado por sus coárbitros, diciéndole (a Sergio Calderón): ‘Cómo jode (Humberto) Abanto por la plata’. Enfatizando que Abanto también presionaba por su lado para que le pagaran su parte del soborno que le correspondía del 2% pactado”, se lee en la declaración de dicho colaborador.

PUEDES VER: Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

lr.pe

¿Libres de polvo y paja? Los sobreseimientos dictados por la Fiscalía

Así como se han dictado acusaciones, también se han dictado sobreseimientos. El sobreseimiento es la acción por la cual se decide cerrar un caso penal porque no hay pruebas suficientes para continuar con el proceso, porque el delito no existió, porque la persona no es culpable o porque se resolvió el problema de otra manera. Es como decir que la investigación o el juicio se detiene y la persona acusada queda libre de esos cargos. En este caso, se han dictado siete sobreseimientos, entre totales y parciales. Todos han sido por el mismo delito: lavado de activos.

Justamente, Abanto ha sido liberado de la acusación que lo señalaba por este delito. A él se suman otros imputados, como Emilio Cassina Rivas, Mario Castillo Freyre y Daniel Linares Prado. Por otro lado, se dictó el sobreseimiento parcial para Weyden García Rojas, Ramiro Rivera Reyes y Marcos Ricardo Espinoza Rimachi.

Notas relacionadas
Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

LEER MÁS
Juliana Oxenford critica a Renovación Popular por investigaciones en caso Odebrecht: "Sean más valientes, apechuguen"

Juliana Oxenford critica a Renovación Popular por investigaciones en caso Odebrecht: "Sean más valientes, apechuguen"

LEER MÁS
Más de mil millones de soles vinculados a los casos de Odebrecht y Orellana se pierden por fallo del TC

Más de mil millones de soles vinculados a los casos de Odebrecht y Orellana se pierden por fallo del TC

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

LEER MÁS
Gustavo Petro descarta presentarse en el distrito de Santa Rosa: "Todavía quiero evitar la guerra”

Gustavo Petro descarta presentarse en el distrito de Santa Rosa: "Todavía quiero evitar la guerra”

LEER MÁS
Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

LEER MÁS
Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

LEER MÁS
Martín Vizcarra responde a su exclusión de las encuestas electorales: "Estoy en el corazón de la población peruana"

Martín Vizcarra responde a su exclusión de las encuestas electorales: "Estoy en el corazón de la población peruana"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota