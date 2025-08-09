HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Política

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

El periodista acusó a la comisión del Congreso que investiga los acuerdos entre el Estado y Odebrecht, acusándola de buscar impunidad, pues quienes la conforman están vinculados al caso Lava Jato.

Gustavo Gorriti opina sobre el caso Lava Jato y la comisión del Congreso liderada por Alejandro Muñante. Foto: composición LR
Gustavo Gorriti opina sobre el caso Lava Jato y la comisión del Congreso liderada por Alejandro Muñante. Foto: composición LR

El periodista Gustavo Gorriti se pronunció sobre la comisión especial del Congreso creada para investigar los acuerdos entre el Estado y la empresa brasileña Odebrecht, la cual es presidida por el parlamentario Alejandro Muñante y diversos miembros de la bancada Fuerza Popular, creando un evidente conflicto de intereses.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Es la búsqueda de la impunidad", aseguró Gorriti en el programa 'Brutalidad política', añadiendo que la creación de esta comisión parlamentaria se une a un conjunto de maniobras: "Han metido a su propia gente en la Fiscalía de la Nación, han cambiado la Junta Nacional de Justicia, tienen un defensor del Pueblo a su medida, tienen un TC nombrado por ellos, ellos han cambiado las reglas".

PUEDES VER: Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

lr.pe

Agrego que la finalidad de tomar el poder de las instituciones estatales es cambiar la narrativa ya conocida, donde se conoce a las figuras políticas que aceptaron los sobornos de Odebrecht a cambio de licitaciones (Caso Lava Jato). "Todos estos bribones que fueron sacados a la luz por casos de corrupción y por la forma en la que intentaron ocultar lo recibido, tienen la idea de que al final ellos terminen como víctimas siendo reivindicados, y los fiscales y periodistas que hicieron la investigación a fondo terminen siendo castigados como culpables de delitos imaginarios de la desinformación", expresó Gorriti.

Sustenta su hipótesis indicando que esto lo lograrían mediante leguleyadas, el control de los medios, el testimonio de testigos prostituidos, se llegaría a una situación parecida a lo ocurrido en Guatemala, donde los principales jueces y fiscales anticorrupción fueron a la cárcel o tuvieron que salir al exilio o periodistas como José Rubén Zamora están, hasta la fecha, en la cárcel.

"Ese es el escenario que ellos quieren lograr mediante el uso masivo de la desinformación y teniendo comisiones como la de Muñante donde tienen en conjunto a gente que está descubierta en el caso que va a tratar de arreglar todo y cambiar por completo la narrativa. Eso sería el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder", enfatizó.

Investigación fiscal contra Gustavo Gorriti

El periodista también se refirió a la investigación fiscal que se le abrió a él junto a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, tras el testimonio de Jaime Villanueva. "Me investigaron porque supuestamente Domingo y Vela me daban a mí buena información a cambio de que yo sacara cosas elogiosas sobre ellos. En otras palabras estaban criminalizando el ejercicio del periodismo", dijo.

Asimismo, relató que la investigación tuvo datos erróneos y no consideró el conocimiento avanzado que tuvo IDL Reporteros sobre la primera etapa del caso Lava Jato, mucho más profundo que la Fiscalía.

Notas relacionadas
César Hildebrandt rechaza citación de Alejandro Muñante a Gustavo Gorriti: "¿Qué se ha creído? ¿Fiscal?"

César Hildebrandt rechaza citación de Alejandro Muñante a Gustavo Gorriti: "¿Qué se ha creído? ¿Fiscal?"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti arremete contra Muñante tras citación al Congreso: "Los bribones intentan cambiar por completo la historia"

Gustavo Gorriti arremete contra Muñante tras citación al Congreso: "Los bribones intentan cambiar por completo la historia"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti responde a Alejandro Muñante tras citarlo a declarar al Congreso: "No concurriré a su viciada comisión"

Gustavo Gorriti responde a Alejandro Muñante tras citarlo a declarar al Congreso: "No concurriré a su viciada comisión"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

LEER MÁS
Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

LEER MÁS
Gobiernos regionales responsables por contratar a constructora sin experiencia por S/544 millones

Gobiernos regionales responsables por contratar a constructora sin experiencia por S/544 millones

LEER MÁS
Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

LEER MÁS
Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

LEER MÁS
Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota