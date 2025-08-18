HOYSuscripcion LR Focus

Sunedu: elecciones de nuevos miembros del Consejo Directivo en medio de cuestionamientos por conflictos de intereses

El martes 19 de agosto, la Sunedu elegirá a dos rectores de universidades públicas para integrar su Consejo Directivo para reemplazar al superintendente Manuel Castillo y el consejero Manuel Hernández. Especialista señala que habría un conflicto de intereses en los comicios del órgano supervisor de las educación superior.

Sunedu elegirá a dos miembros para ocupar el Consejo Directivo.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) elegirá a dos representantes de las diversas universidades públicas del Perú para integrar su Consejo Directivo en reemplazo del superintendente Manuel Castillo Venegas y el consejero Manuel Hernández García. La elección se llevará a cabo este martes 19 de agosto, luego de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó el cronograma y lineamientos, en cumplimiento de la Ley N°. 31520, también denominada como ley de contrarreforma universitaria aprobada por el Congreso.

Se presentarán cuatro candidatos para copar los dos sillones del Consejo Directivo: Juan Aro Aro, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; Ulises Peña Carmelo, de la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola en Cajamarca; Lida Asencios Trujillo, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta); y Carlos Reyes Pareja, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM).

PUEDES VER: Alejandro Toledo solicita entre lágrimas su traslado a clínica privada durante audiencia: “Me asusta el tema del sangrado"

lr.pe

Sin embargo, solo Asencios y Reyes podrán ser elegidos debido a que ambos son rectores de las casas de estudio correspondientes, requisito indispensable que establece la norma y asumirán funciones en febrero del 2026.

En ese contexto, el Director Ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), Jorge Mori, alertó que la elección de los dos nuevos miembros del Consejo Directivo de Sunedu para los próximos tres años presenta un "claro conflicto de intereses" debido a que los rectores de las universidades públicas pasarían a ser "supervisores" y "supervisados" — es decir, serán juez y parte — de sus casas de estudio. Anteriormente, la Ley Universitaria 30220 impedía que rectores en funciones asuman estos cargos.

"Que rectores en ejercicio pretendan ser miembros del Consejo Directivo de la Sunedu y que pretendan ser superintendentes, claramente va a caer en un problema de conflicto de intereses. Ellos están postulando como rectores y, en ese sentido, eso afecta la institucionalidad de la Sunedu", aclaró.

PUEDES VER: Congreso: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

lr.pe

Congreso intentó extender la estadía del Consejo Directivo de la Sunedu

En julio, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso intentó extender por tres años más el mandato de los directivos de la Sunedu. A través del dictamen de la Ley de Crédito Suplementario que presentó el Gobierno, los parlamentarios intentaron implementar una disposición que es prohibida por la Ley Universitaria.

A través del Proyecto de Ley 11923/2024-PE, el grupo de trabajo presidido por Lady Camones (Alianza para el Progreso) modificó la cuadragésima sexta disposición de la norma: que, desde que entre la norma en vigor, se reinicie las funciones de los miembros del Consejo Directivo, lo que iba a beneficiar a Manuel Castillo (superintendente y elegido por los rectores de las universidades públicas), Andrés Ramos (designado por Minedu), Miguel Vallejos(elegido por colegios profesionales) y Manuel Hernández (designado por rectores de universidades públicas), quienes culminan su gestión en febrero del 2026. Sin embargo, la Ley N°. 31520 establece que el periodo de mandato es solo por tres años.

En consecuencia, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) rechazó los intentos de los congresistas de alargar el mandato de los miembros del Consejo Directivo. "¡Por favor Congresistas, no generen una crisis sin precedentes en el sistema universitario!", exclamaron.

Rector de la UNI denuncia a la Sunedu por no considerarlo en la elección del Consejo Directivo

El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Arturo Talledo Coronado, denunció que la Sunedu no lo tomó en cuenta para las elecciones de los nuevos integrantes del Consejo Directivo y que, en su lugar, incluyó Shirley Chilet, exvicerrectora académica vacada el pasado 27 de junio y que ahora no ejerce ningún cargo en la casa de estudios. En una conferencia de prensa, Talledo señaló que esta decisión "desconoce a la autoridad legítima y se vulnera la autonomía universitaria".

"Estoy aquí para denunciar públicamente el acoso que viene haciendo la Sunedu a la UNI. La Sunedu, hay que decirlo claramente, ha tomado la decisión política de imponer en la UNI a una rectora que no es reconocida ni por la Asamblea Universitaria, ni por el Consejo Universitario de la UNI. Con esto, la Sunedu lo que está haciendo es violar la Ley N°. 30220, Ley Universitaria y la Ley N°. 31520, Ley del restablecimiento de la Autonomía Universitaria", cuestionó.

"En la Sunedu emitieron un nuevo comunicado donde dicen que los electores para los nuevos miembros del Consejo son los que pertenecen a este padrón, un padrón arbitrario que no cumple ninguna regla", acotó.

