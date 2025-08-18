Congreso: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

Vergara fue elegido como presidente de la Comisión de Ética del Congreso para el periodo 2025-2026 | Composición: LR.

Rechazado por su propio partido. Acción Popular anunció que no respaldará el liderazgo del congresista Elvis Vergara en la Comisión de Ética. Según su comunicado, este grupo parlamentario debe estar presidido por una figura libre de investigaciones. Vergara, como se sabe, es investigado en el caso Los Niños, donde se le acusa de direccionar votaciones a favor del expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios.

“El partido político Acción Popular rechaza que el congresista Elvis Vergara presida la Comisión de Ética del Congreso de la República. (…) Aclaramos que esta decisión no ha sido consultada con el partido, por lo que responde únicamente a la voluntad de los miembros de la representación parlamentaria”, señala el comunicado.

De esta forma, el partido hace pública una vez más su discrepancia con la bancada parlamentaria que lleva su nombre. Vergara, militante activo de la organización de la lampa, mantiene así una relación accidentada con su agrupación política. Al cierre del pronunciamiento, Acción Popular subrayó que las acciones de la bancada son ajenas al partido mientras esta mantenga en sus filas a Raúl Doroteo, congresista separado por el Comité de Disciplina tras ser denunciado por agredir a sus padres.

“Finalmente, en la línea de lo expresado por el presidente del partido, Julio Chávez, nuestra organización política ha marcado distancia de las acciones y decisiones de la bancada mientras no se concrete la separación definitiva del congresista Raúl Doroteo Carbajo”, concluye el escrito.