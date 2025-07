Rectores de universidades públicas elegirán a dos nuevos consejeros de la Sunedu en agosto

A diferencia del primer proceso de sufragio que no solo tuvo poca aceptación y transparencia sino que además estuvo envuelto en supuestas irregularidades; esta vez, la elección de los dos nuevos representantes de las universidades públicas ante el consejo directivo de la Sunedu podría superar esos inconvenientes.

El último viernes 11 de julio, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), al ser la pública más antigua del país, convocó al proceso electoral tras aprobar el cronograma y los lineamientos correspondientes, como ordena la Ley n° 31520, también conocida como la ley de la contrarreforma universitaria.

Mediante la resolución rectoral n° 008622-2025-R/UNMSM, que lleva la firma de Jeri Ramón, se ha dispuesto que, el próximo martes 19 de agosto, los rectores de las universidades públicas licenciadas designen a los dos nuevos consejeros de la Sunedu.

Sin embargo, los elegidos asumirán sus funciones recién el 24 de febrero del 2026 cuando reemplacen al superintendente Manuel Castillo y al consejero Manuel Hernández, con quienes se puso en marcha la contrarreforma universitaria hace 3 años.

“Se espera que la Sunedu no siga tomada por una mayoría que ha ejecutado una serie de cambios negativos. Además de ellos dos, el Minedu debe designar a un nuevo representante y los colegios profesionales a otro para reemplazar, el 24 de febrero del 2026 , a los consejeros Andrés Ramos y Miguel Vallejos. Los cuatro se comprometieron a no licenciar a las universidades denegadas, pero no cumplieron”, afirmaron fuentes cercanas a autoridades universitarias.

Cronograma aprobado

Según el cronograma, los rectores podrán presentar candidaturas entre el jueves 17 y el sábado 26 de julio. Los postulantes deberán tener el grado de doctor y contar con experiencia en docencia y gestión universitaria.

En esta elección habrá una fuerte pugna porque existen dos facciones: una es la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) y la otra es la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp).

La primera, liderada por el rector de la Agraria La Molina, Américo Guevara, se opuso a la ley de la contrarreforma; mientras que la segunda, representada por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, la respaldó.

“Es momento de darle institucionalidad a este proceso electoral porque en el 2022 hubo conflictos y observaciones. Hay que saludar que se haya aprobado una convocatoria ordenada, con lineamientos y un comité electoral con reconocida trayectoria. Esperemos que pueda primar la calidad de la educación en la votación”, señaló el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori.

El caso de la UNI

En esta elección habrá un lío en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ya que hay una pugna por el rectorado.

De acuerdo con los lineamientos del proceso, la UNMSM es la responsable de la elaboración del padrón electoral, el mismo que es integrado por los rectores titulares de las universidades públicas que han sido reconocidos por la Sunedu.

No obstante, en la UNI hay dos vicerrectores que se han declarado rectores tras la renuncia de Alfonso López Chau.

Por un lado, la Sunedu reconoció a la vicerrectora académica de la UNI, Shirley Chilet Cama; mientras que, por otro, la Asamblea Universitaria designó al vicerrector de investigación, Arturo Talledo, quien es respaldado además por los docentes, decanos y estudiantes. Es más, la primera ha sido vacada de su cargo por esta situación.

“Evidentemente, hay una crisis de institucionalidad muy grave en la UNI. Esperemos la relación de la Sunedu; aunque lo más probable es que no tenga representante con la suficiente legitimidad para participar en las elecciones. Es lamentable, porque se quiso hacer uso político en esa universidad”, explicó el especialista Jorge Mori.