Alejandro Toledo solicita entre lágrimas su traslado a clínica privada durante audiencia: “Me asusta el tema del sangrado"

Con una voz quebrada, Toledo pidió su traslado a una clínica privada para atender sus enfermedades. Foto: difusión

En medio de la audiencia donde se evalúa la apelación a su condena por el caso Interoceánica, el expresidente Alejandro Toledo rompió en llanto al pedir ser trasladado a una clínica privada debido a su delicado estado de salud. Con la voz entrecortada, advirtió que enfrenta un cuadro de sangrado severo y solicitó que se ejecute la disposición del Tribunal Constitucional que ordena su atención en la clínica San Pablo.

“Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos (...) Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido (...) El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica”, expresó frente a los jueces, asegurando que toma hasta 16 medicinas diarias para controlar sus males.

El exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo, afirmó que los problemas médicos que hoy lo aquejan; entre ellos cáncer, hipertensión y crisis de ansiedad, se arrastran desde su etapa en Estados Unidos, pero que en prisión se han agravado con episodios de sangrado intermitente.

Toledo señaló que, pese a la resolución del Tribunal Constitucional, las autoridades penitenciarias aún no han cumplido con trasladarlo a la clínica San Pablo, centro que conoce su historial médico. Además, recordó que hace dos años presentó un habeas corpus para obtener atención especializada, pero este nunca fue resuelto.

El exgobernante también volvió a proclamarse inocente y adelantó que presentará nuevas pruebas para desmontar la acusación fiscal. Según su versión, nunca formó parte del esquema de sobornos de Odebrecht y los fondos ilícitos fueron administrados exclusivamente por el empresario israelí Josef Maiman, ya fallecido.

Alejandro Toledo sufrió una descomposición durante audiencia anterior

Durante la pasada audiencia del 11 de agosto, el expresidente Alejandro Toledo sufrió una descompensación física en el penal de Barbadillo justo antes de su audiencia por el caso Ecoteva. Su abogado, Roberto Su, informó a la jueza Josefa Izaga que lo encontró con escalofríos, temblores, presión arterial baja y con dificultad para sostener la voz, lo que le impidió presentar sus alegatos finales.

Ante este estado, el abogado solicitó que Toledo pudiera regresar a su celda para estabilizarse y así presentarse en la próxima sesión del juicio. La magistrada accedió al pedido, otorgando un receso y dando espacio para coordinar la atención médica necesaria antes de continuar con el proceso.

Toledo enfrenta en paralelo procesos tanto por el caso Ecoteva, en el que la Fiscalía le imputa lavado de activos, como por el caso Interoceánica, y arrastra un historial de problemas de salud graves que han afectado su participación en anteriores audiencias públicas.