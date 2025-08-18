HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Alejandro Toledo solicita entre lágrimas su traslado a clínica privada durante audiencia: “Me asusta el tema del sangrado"

El expresidente Alejandro Toledo solicitó ser trasladado a una clínica privada debido a su grave estado de salud, durante una audiencia sobre su apelación por el caso Interoceánica.

Con una voz quebrada, Toledo pidió su traslado a una clínica privada para atender sus enfermedades. Foto: difusión
Con una voz quebrada, Toledo pidió su traslado a una clínica privada para atender sus enfermedades. Foto: difusión

En medio de la audiencia donde se evalúa la apelación a su condena por el caso Interoceánica, el expresidente Alejandro Toledo rompió en llanto al pedir ser trasladado a una clínica privada debido a su delicado estado de salud. Con la voz entrecortada, advirtió que enfrenta un cuadro de sangrado severo y solicitó que se ejecute la disposición del Tribunal Constitucional que ordena su atención en la clínica San Pablo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos (...) Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido (...) El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica”, expresó frente a los jueces, asegurando que toma hasta 16 medicinas diarias para controlar sus males.

El exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo, afirmó que los problemas médicos que hoy lo aquejan; entre ellos cáncer, hipertensión y crisis de ansiedad, se arrastran desde su etapa en Estados Unidos, pero que en prisión se han agravado con episodios de sangrado intermitente.

PUEDES VER: Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará pedido para anular prisión preventiva este jueves 21 de agosto

lr.pe

Toledo señaló que, pese a la resolución del Tribunal Constitucional, las autoridades penitenciarias aún no han cumplido con trasladarlo a la clínica San Pablo, centro que conoce su historial médico. Además, recordó que hace dos años presentó un habeas corpus para obtener atención especializada, pero este nunca fue resuelto.

El exgobernante también volvió a proclamarse inocente y adelantó que presentará nuevas pruebas para desmontar la acusación fiscal. Según su versión, nunca formó parte del esquema de sobornos de Odebrecht y los fondos ilícitos fueron administrados exclusivamente por el empresario israelí Josef Maiman, ya fallecido.

PUEDES VER: Procesados en caso Cayara buscan amnistía: jueces resolverán pedidos al final del juicio y dictarán sentencia

lr.pe

Alejandro Toledo sufrió una descomposición durante audiencia anterior

Durante la pasada audiencia del 11 de agosto, el expresidente Alejandro Toledo sufrió una descompensación física en el penal de Barbadillo justo antes de su audiencia por el caso Ecoteva. Su abogado, Roberto Su, informó a la jueza Josefa Izaga que lo encontró con escalofríos, temblores, presión arterial baja y con dificultad para sostener la voz, lo que le impidió presentar sus alegatos finales.

Ante este estado, el abogado solicitó que Toledo pudiera regresar a su celda para estabilizarse y así presentarse en la próxima sesión del juicio. La magistrada accedió al pedido, otorgando un receso y dando espacio para coordinar la atención médica necesaria antes de continuar con el proceso.

Toledo enfrenta en paralelo procesos tanto por el caso Ecoteva, en el que la Fiscalía le imputa lavado de activos, como por el caso Interoceánica, y arrastra un historial de problemas de salud graves que han afectado su participación en anteriores audiencias públicas.

Notas relacionadas
Congreso: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

Congreso: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

LEER MÁS
Poder Judicial rechaza apelación de Pedro Castillo contra fallo que declaró infundado el cese de su prisión preventiva

Poder Judicial rechaza apelación de Pedro Castillo contra fallo que declaró infundado el cese de su prisión preventiva

LEER MÁS
Docentes de 27 instituciones superiores se pliegan al inicio de huelga en Piura

Docentes de 27 instituciones superiores se pliegan al inicio de huelga en Piura

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

LEER MÁS
Procesados en caso Cayara buscan amnistía: jueces resolverán pedidos al final del juicio y dictarán sentencia

Procesados en caso Cayara buscan amnistía: jueces resolverán pedidos al final del juicio y dictarán sentencia

LEER MÁS
Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará pedido para anular prisión preventiva este jueves 21 de agosto

Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará pedido para anular prisión preventiva este jueves 21 de agosto

LEER MÁS
Sunedu: elecciones de nuevos miembros del Consejo Directivo en medio de cuestionamientos por conflictos de intereses

Sunedu: elecciones de nuevos miembros del Consejo Directivo en medio de cuestionamientos por conflictos de intereses

LEER MÁS
Congreso: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

Congreso: Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota