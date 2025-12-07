Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos políticos eligen a sus candidatos presidenciales

Las planchas presidenciales de los partidos políticos van quedando listas. Este domingo 7 de diciembre, 37 organizaciones elegirán a las fórmulas presidenciales a través del voto de sus delegados en las elecciones internas. Sin embargo, en solo 5 hay más de una lista en las que se disputarán cada voto para participar en las Elecciones 2026. En los otros partidos, estos comicios es solo un mero trámite porque ya se conocen a sus representantes para la presidencia.

Elecciones internas: ÚLTIMAS NOTICIAS

13:20 Estos partidos son: Primero la Gente, PRIN, Partido Morado, Salvemos al Perú y Acción Popular.

13:15 La elección es por mayoría simple. Es decir, la lista que consiga la mayor cantidad de votos, ganará la elección interna dentro del partido. Sin embargo, según la ONPE es obligatorio que, al menos el 10% de delegados de cada partido participe en los comicios primarios. Es decir, si en un partido hay 100 delegados, solo bastará que 10 vayan a votar.

13:12 Según la ONPE, se han inscrito 1,206 delegados de todas las agrupaciones, quienes serán asignados a 77 mesas de votación distribuidas en 31 locales ubicados en 30 distritos a nivel nacional.

13:11 La elección interna se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.