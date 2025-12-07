HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos políticos eligen a sus candidatos presidenciales

Solo 5 partidos que cuentan con más de una lista de precandidatos presidenciales se disputarán el voto de cada uno de sus delegados para participar en las Elecciones 2026.

Los partidos políticos comienzan a definir su lista de candidatos a la presidencia para el 2026. Foto: Composición/LR
Las planchas presidenciales de los partidos políticos van quedando listas. Este domingo 7 de diciembre, 37 organizaciones elegirán a las fórmulas presidenciales a través del voto de sus delegados en las elecciones internas. Sin embargo, en solo 5 hay más de una lista en las que se disputarán cada voto para participar en las Elecciones 2026. En los otros partidos, estos comicios es solo un mero trámite porque ya se conocen a sus representantes para la presidencia.

Elecciones internas: ÚLTIMAS NOTICIAS

13:20
7/12/2025

Elecciones internas EN VIVO: 5 partidos tienen más de una lista presidencial y se disputarán voto a voto

Aunque en la mayoría de los casos las candidaturas ya se consideran definitivas debido a la existencia de una única lista presidencial, en cinco partidos la situación aún está por resolverse, ya que se han presentado múltiples planchas presidenciales. Estos partidos son: Primero la Gente, PRIN, Partido Morado, Salvemos al Perú y Acción Popular.

13:15
7/12/2025

Elecciones internas EN VIVO: ¿cuántos votos es necesitan para elegir a una fórmula presidencial dentro del partido?

La elección es por mayoría simple. Es decir, la lista que consiga la mayor cantidad de votos, ganará la elección interna dentro del partido. Sin embargo, según la ONPE es obligatorio que, al menos el 10% de delegados de cada partido participe en los comicios primarios. Es decir, si en un partido hay 100 delegados, solo bastará que 10 vayan a votar.

13:12
7/12/2025

Elecciones internas EN VIVO: ¿cómo elegirán los partidos políticos a sus candidatos a la presidencia?

Los 37 partidos políticos elegirán a sus candidatos presidenciales a través del voto de sus delegados. Según la ONPE, se han inscrito 1,206 delegados de todas las agrupaciones, quienes serán asignados a 77 mesas de votación distribuidas en 31 locales ubicados en 30 distritos a nivel nacional.

13:11
7/12/2025

Elecciones internas EN VIVO: 37 partidos político eligen a sus candidatos presidenciales

Este domingo 7 de diciembre, 37 partidos políticos elegirán a sus candidatos presidenciales para las Elecciones 2026. Cada lista está integrada por un postulante  a la presidencia y dos a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. La elección interna se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

