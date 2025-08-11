HOYSuscripcion LR Focus

Ministro del Ambiente señala que conflicto por Santa Rosa sería una "cortina de humo" de presidente Gustavo Petro

Juan Carlos Castro lamentó las expresiones del mandatario de Colombia y afirmó que no existe controversia sobre los límites entre ambas naciones.


Juan Carlos Castro visitó la región Piura para inaugurar un puesto de vigilancia.
Juan Carlos Castro visitó la región Piura para inaugurar un puesto de vigilancia. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/Yazmín Araujo

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se pronunció sobre la controversia diplomática iniciada por el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tras reclamar el pueblo de Santa Rosa como parte del territorio de su país.

"Sobre los límites todo está definido. Lamentamos las expresiones del presidente (…) Sabemos que en el país de Colombia hay convulsiones, protestas de los mineros. Esperemos que esto no sea una cortina de humo del presidente", sostuvo el representante del Ejecutivo.

Puedes ver: Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

En esa línea se pronunció también sobre el viaje de la mandataria Dina Boluarte a países de Asia, minimizando los cuestionamientos sobre su ausencia durante este conflicto. Además, apuntó que hasta el momento no se ha dado ninguna conversación entre ambos mandatarios.

"La idea (del viaje) es buscar lazos de comercio con países como Indonesia y Japón, para que nuestros productos vayan para allá y atraer inversión. La presidenta está cumpliendo una labor muy importante y está atenta a las declaraciones del presidente Petro", acotó el funcionario.

Juan Carlos Castro llegó a la región de Piura para la inauguración de un puesto de vigilancia en el Parque Nacional Cerros de Amotape, el que tendrá como objetivo controlar prácticas como la tala ilegal de árboles.

