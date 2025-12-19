HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Política

Equipo de Homicidios de Lima investigará crimen contra regidora en La Libertad: concejal denunciaba amenazas desde hace un año

Elena Rojas era una crítica de la gestión del alcalde Edilberto Bara y otros funcionarios. Denunció varias irregularidades durante el cargo de regidora. Su hijo dice que una red criminal intentaba silenciar a su madre.

Equipo de Homicidios de Lima investigará crimen contra regidora en La Libertad
Equipo de Homicidios de Lima investigará crimen contra regidora en La Libertad

El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó a la prensa que un equipo de homicidios de la PNP de la ciudad de Lima se trasladará a la localidad de Sausal, en Ascope (La Libertad), para iniciar las investigaciones, con el fin de determinar el móvil y los responsables del crimen contra la regidora de Chicama, Elena Rojas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La investigación es reservada. Se ha desplegado un grupo de investigación criminal de la sección de homicidios, dos grupos de inteligencia y la sección de drones. Además, el Ministerio del Interior nos ha apoyado con un equipo de homicidios que se está dirigiendo a Sausal", dijo la autoridad policial.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

lr.pe

Regidora denunció amenazas desde el 2024

En diciembre de 2024, Elena Rojas, a través de sus redes sociales, denunció que era víctima de constantes amenazas por parte de personas desconocidas. Asimismo, la concejal agregó que, en ese mismo mes y año, un delincuente le dejó un artefacto explosivo debajo de su vehículo y que, en la comuna de Chicama, pidió la suspensión de su cargo. Además, le ofrecieron dinero para que no continuara con las denuncias y fiscalizaciones.

"He sido víctima de amedrentamiento y ataques cobardes desde el inicio de mi gestión. Solicitaron mi suspensión del cargo de regidora, enviaron cartas notariales a las personas que comentan mis publicaciones y denuncias, y enviaron a un funcionario de la Municipalidad de Chicama para ofrecerme dinero a cambio de que baje mis revoluciones y no siga denunciando los hechos que venían ocurriendo en la municipalidad. Incluso, llegaron a solicitar la vacancia de mi cargo", denunció Rojas en el 2024.

Rojas también mencionó que en ese mismo año, el exgerente de la Municipalidad de Chicama lo denunció tras negarse a aceptar su chantaje. Además, ella presentó una denuncia contra tres empleados municipales que habrían sustraído combustible de los vehículos de la comuna. En esa línea, la concejal expresó su sorpresa al saber que estos empleados no fueron separados de sus cargos, sino que, por el contrario, contaron con el respaldo del alcalde Edilberto Bara, lo cual le generó suspicacia.

PUEDES VER: Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

lr.pe

Querían silenciar a regidora

Ante las constantes amenazas hacia la regidora Elena Rojas, ella comenzó a caminar con seguridad privada y, según su hijo, una red criminal intentaba silenciarla.

"Todo nuestro familia espera que continúe con la investigación del año pasado, la cual ella señaló en su momento a los posibles responsables. Nadie más que ella tenía claro quién formaba parte de la red criminal que trataba de silenciarla", escribió Bruno Carbonel Rojas, hijo de Elena Rojas, en sus redes sociales.

Denuncia que hizo el hijo de la regidora hoy a través de sus redes sociales.

Denuncia que hizo el hijo de la regidora hoy a través de sus redes sociales.

Suspenden actividades en Chicama

Por su parte, el alcalde de Chicama, Edilberto Bara Castillo, lamentó la partida de su regidora y exigió al gobierno de José Jerí mayor seguridad en su distrito.

Finalmente, la autoridad anunció un período de luto de cinco días en su jurisdicción, además de suspender las actividades previstas y anunció que entregarán 2 mil soles a cada persona herida tras el ataque contra la regidora.

Notas relacionadas
La Libertad: menores heridos por atentado en chocolatada navideña están fuera de peligro

La Libertad: menores heridos por atentado en chocolatada navideña están fuera de peligro

LEER MÁS
La Libertad: sicarios asesinan a regidora cuando participaba de una chocolatada

La Libertad: sicarios asesinan a regidora cuando participaba de una chocolatada

LEER MÁS
GORE de La Libertad impulsa 346 obras al cierre de 2025

GORE de La Libertad impulsa 346 obras al cierre de 2025

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Galvez ataca a fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela: "He descubierto que trabajaban para encubrir a los investigados"

Tomás Galvez ataca a fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela: "He descubierto que trabajaban para encubrir a los investigados"

LEER MÁS
Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

LEER MÁS
Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

LEER MÁS
Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: piden al JNE anular elecciones internas

Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: piden al JNE anular elecciones internas

LEER MÁS
Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a raqueteros que robaban camionetas de alta gama en SJM: menor de 12 años entre los detenidos

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025