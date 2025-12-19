Equipo de Homicidios de Lima investigará crimen contra regidora en La Libertad: concejal denunciaba amenazas desde hace un año

El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó a la prensa que un equipo de homicidios de la PNP de la ciudad de Lima se trasladará a la localidad de Sausal, en Ascope (La Libertad), para iniciar las investigaciones, con el fin de determinar el móvil y los responsables del crimen contra la regidora de Chicama, Elena Rojas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"La investigación es reservada. Se ha desplegado un grupo de investigación criminal de la sección de homicidios, dos grupos de inteligencia y la sección de drones. Además, el Ministerio del Interior nos ha apoyado con un equipo de homicidios que se está dirigiendo a Sausal", dijo la autoridad policial.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora denunció amenazas desde el 2024

En diciembre de 2024, Elena Rojas, a través de sus redes sociales, denunció que era víctima de constantes amenazas por parte de personas desconocidas. Asimismo, la concejal agregó que, en ese mismo mes y año, un delincuente le dejó un artefacto explosivo debajo de su vehículo y que, en la comuna de Chicama, pidió la suspensión de su cargo. Además, le ofrecieron dinero para que no continuara con las denuncias y fiscalizaciones.

"He sido víctima de amedrentamiento y ataques cobardes desde el inicio de mi gestión. Solicitaron mi suspensión del cargo de regidora, enviaron cartas notariales a las personas que comentan mis publicaciones y denuncias, y enviaron a un funcionario de la Municipalidad de Chicama para ofrecerme dinero a cambio de que baje mis revoluciones y no siga denunciando los hechos que venían ocurriendo en la municipalidad. Incluso, llegaron a solicitar la vacancia de mi cargo", denunció Rojas en el 2024.

Rojas también mencionó que en ese mismo año, el exgerente de la Municipalidad de Chicama lo denunció tras negarse a aceptar su chantaje. Además, ella presentó una denuncia contra tres empleados municipales que habrían sustraído combustible de los vehículos de la comuna. En esa línea, la concejal expresó su sorpresa al saber que estos empleados no fueron separados de sus cargos, sino que, por el contrario, contaron con el respaldo del alcalde Edilberto Bara, lo cual le generó suspicacia.

Querían silenciar a regidora

Ante las constantes amenazas hacia la regidora Elena Rojas, ella comenzó a caminar con seguridad privada y, según su hijo, una red criminal intentaba silenciarla.

"Todo nuestro familia espera que continúe con la investigación del año pasado, la cual ella señaló en su momento a los posibles responsables. Nadie más que ella tenía claro quién formaba parte de la red criminal que trataba de silenciarla", escribió Bruno Carbonel Rojas, hijo de Elena Rojas, en sus redes sociales.

Denuncia que hizo el hijo de la regidora hoy a través de sus redes sociales.

Suspenden actividades en Chicama

Por su parte, el alcalde de Chicama, Edilberto Bara Castillo, lamentó la partida de su regidora y exigió al gobierno de José Jerí mayor seguridad en su distrito.

Finalmente, la autoridad anunció un período de luto de cinco días en su jurisdicción, además de suspender las actividades previstas y anunció que entregarán 2 mil soles a cada persona herida tras el ataque contra la regidora.