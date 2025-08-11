HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Presidente de Colombia se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe: “La vida está por encima de cualquier ideología"

Gustavo Petro condenó la violencia política en Colombia y abogó por una investigación exhaustiva sobre el crimen.

Petro lamentó la muere de Miguel Uribe y solicitó a la Fiscalía profundizar la investigación.
Petro lamentó la muere de Miguel Uribe y solicitó a la Fiscalía profundizar la investigación. | Composición LR.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció hoy tras la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta mañana como consecuencia de un atentado perpetrado contra su vida el pasado 7 de junio, durante un mitin en el barrio de Modelia.

En su mensaje, el mandatario expresó su pésame a los familiares de Uribe y condenó cualquier tipo de violencia política en Colombia. "La vida está por encima de cualquier ideología", afirmó. Además, señaló que su gobierno es de índole "progresista, amante de la vida" y expresó su esperanza de que la Fiscalía profundice en la investigación del crimen.

Presidente Gustavo Petro solicita a la Fiscalía profundizar en la investigación

Petro lamentó la muerte del senador Uribe, calificando el hecho como un "trágico final contra un senador de la oposición". Asimismo, se refirió a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre el caso.

"Sus causas, aún en investigación, marcan por ahora un camino muy diferente al que inicialmente se consideró de manera prejuiciada. La investigación debe profundizarse, y serán las autoridades competentes, con la colaboración de expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento", indicó.

Por otra parte, el mandatario habló de la seguridad de los aspirantes a la presidencia, indicando que, sea de cualquier ideología, el gobierno tiene como prioridad asegurar su bienestar como el de su familia. "No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos. Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades".

¿Cuál era la relación del presidente Gustavo Petro con Miguel Uribe?

Desde su paso por el Consejo de Bogotá, Miguel Uribe se mostró como un ferviente opositor del presidente Gustavo Petro. Durante su tiempo en el Congreso, fue uno de los principales críticos del gobierno, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de la oposición. En consecuencia, ambos protagonizaron varios encuentros y enfrentamientos en redes sociales.

Sin embargo, tras el atentado contra Uribe el 7 de junio, Petro hizo varios pronunciamientos en los que rechazaba cualquier tipo de violencia, ordenando a las autoridades capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

“He ordenado que se investigue a la misma escolta, que se identifiquen, de acuerdo con los protocolos de seguridad, las fallas que hubo, pues siempre que un asesino puede actuar contra una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad. Son servidores públicos, pagados por el pueblo de Colombia”, sostuvo en su momento.

Miguel Uribe fue atacado en un mitin político en Bogotá

El 7 de junio, durante un evento público en el que Miguel Uribe Turbay se dirigía a la multitud, varias detonaciones interrumpieron su discurso. Videos que circularon en redes sociales mostraron cómo el senador, alcanzado por disparos a corta distancia, cayó al suelo mientras los asistentes huían aterrados.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el autor material y otros involucrados en la planificación del atentado ya enfrentan procesos judiciales. Además, reveló que el arma utilizada, adquirida en 2020 en Arizona, EE. UU., fue incautada junto con 12 casquillos en el lugar del ataque.

Más de 1.000 grabaciones de cámaras de seguridad fueron revisadas para reconstruir el recorrido de los atacantes y confirmar si el senador había sido objeto de vigilancia previa. También se investiga si Uribe contaba con la protección adecuada durante el evento y cómo el arma llegó al país.

