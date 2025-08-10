Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Durante una actividad oficial, el presidente Gustavo Petro criticó a la prensa colombiana por reproducir lo que llamó “la voz oficial del Perú” como si fuera la representación legítima del periodismo en Colombia. Esta observación surge en el contexto de la disputa territorial con Perú por la isla Santa Rosa, un punto álgido que ha generado tensiones diplomáticas y mediáticas entre ambos países.

Petro denunció que ciertos sectores mediáticos dentro de Colombia priorizan discursos foráneos en vez de respaldar la defensa de la soberanía nacional, especialmente cuando se trata de la controversia por la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera marítima entre Colombia y Perú. Según el mandatario, esto evidencia una falta de compromiso con los intereses del país y contribuye a una narrativa que pone en riesgo la imagen y la unidad colombiana.

El mandatario señaló que “los ricos de los ricos”, que ni siquiera viven en Colombia, están detrás de estas posturas y actitudes que, a su juicio, resultan “apatrias”. Manifestó su desconcierto ante el odio que se ha expresado no solo contra su persona, sino contra la defensa del territorio colombiano, una actitud que consideró incomprensible y perjudicial en un momento que demanda cohesión.

"No los ricos de los ricos, esos ni viven en Colombia. Ya a través de sus medios de comunicación nos expresaron que prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia. Son apatrias. No lo podía creer, yo dije, pues hasta el odio hasta Petro lo entiendo, porque no soy de su club. Pero de ahí el odio a Colombia, a que defiendan su territorio. Entonces ponen a hablar la voz oficial del Perú, que obviamente no está de acuerdo con lo que decimos, como si fuera la voz oficial del periodismo colombiano. Ahora sí, entiendo por qué perdimos a Panamá", comentó.