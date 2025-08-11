El 5 de agosto, a través de un pronunciamiento en X, el mandatario colombiano Gustavo Petro acusó a Perú de haber "copado" la isla Santa Rosa, a la que consideró como parte de su nación. Dos días después, durante un evento por el 206.º aniversario de la Batalla de Boyacá en la ciudad fronteriza de Leticia, reafirmó el desconocimiento de su gobierno hacia la soberanía peruana sobre la mencionada jurisdicción. Estas declaraciones produjeron una protesta de la Cancillería peruana, quien reafirmó la pertenencia de la isla al territorio nacional desde hace más de un siglo.

Dado el contexto, se hizo viral en redes sociales un video de 8 segundos que muestra el supuesto mensaje de un soldado peruano desde esta zona en disputa. Desde un helicóptero en movimiento, se observa al efectivo militar a bordo de un helicóptero que vuela, presuntamente, sobre el río Amazonas. “El Perú no regalará ni un centímetro más de tierra. El Perú se respeta, carajo”, afirma en voz alta.

Solo en X, el clip registra más de 2,300 reacciones, así como 438 reposteos y 122.200 visualizaciones. No obstante, se trata de un material falso que fue creado con inteligencia artificial.

Desinformación sobre la disputa entre Colombia y Perú. Foto: captura de X

Video de soldado peruano fue generado con inteligencia artificial

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con la selección de una escena determinada de la pieza. En la lista de resultados, encontramos que su versión más antigua figura en una publicación hecha el 6 de agosto por el usuario "Perú IA Oficial" en TikTok. Aunque este no etiquetó explícitamente el contenido como IA en la descripción, se puede distinguir que el metraje presenta la marca de agua de "Veo 3" en su esquina inferior derecha. Esta herramienta tecnológica es la tercera generación del modelo de inteligencia artificial de Google para la creación de videos.

Primer registro del video viral en la web. En rojo, la inscripción de "Veo 3". Foto: captura de TikTok

Al acceder al muro principal de dicha cuenta, comprobamos que su temática gira en torno a contenido elaborado con inteligencia artificial, según consta en su información de presentación. Su producción consta solamente de 3 videos en total (incluyendo el presente), los cuales cuentan con esa misma tecnología de creación.

Para corroborar la idea inicial, sometimos el clip a un estudio en el programa Hive Moderation. El resultado arrojó una probabilidad de 99,9% de ser un material fabricado mediante IA.

Resultado de la evaluación en Hive Moderation. Foto: captura de Google

Por último, escribimos la frase pronunciada por el soldado "El Perú no regalará ni un centímetro más de tierra. El Perú se respeta" en el buscador de Google. No obstante, no hallamos ningún reporte que diera a conocer este hecho. El resultado más cercano estuvo relacionado con unas declaraciones efectuadas por el canciller Elmer Schialer tras el primer comunicado de Petro que negaba la soberanía peruana de la isla Santa Rosa. “Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”, afirmó al respecto.

Conclusión

El video viral no es verdadero. En su composición registra el nombre de una herramienta vinculada con inteligencia artificial, lo que descarta su autenticidad. Asimismo, un análisis en un programa especializado permitió confirmar este hallazgo. Por lo tanto, calificamos el posteo como falso.

