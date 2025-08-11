Santa Rosa es peruana: Carlincatura apunta a los hechos en la disputa limítrofe entre Perú y Colombia
La caricatura de Carlos Tovar enfatiza la identidad peruana de Santa Rosa de Lima, sugiriendo que la zona amazónica tiene vínculos culturales más fuertes con Perú que con Colombia.
- Carlincatura del lunes 11 de agosto de 2025
La Carlincatura de hoy, 11 de agosto, destaca la disputa entre Perú y Colombia por el territorio amazónico del distrito de Santa Rosa. En la imagen, se observa a un representante del país vecino al otro lado del río, mientras que, en suelo patrio, aparece Santa Rosa de Lima reafirmando su identidad peruana. La ilustración alude a que la zona selvática posee una identidad cultural, nacional y ciudadana más vinculada al Perú que a Colombia.