Sociedad

Delincuentes dejan dinamita en licorería de Piura: es el segundo atentado

Propietarios del negocio revelaron que son víctimas de extorsión. Personal de la PNP tuvo que cercar la zona.

Policías de la UDEX retiraron artefacto explosivo. Foto: difusión.
Policías de la UDEX retiraron artefacto explosivo. Foto: difusión.

Momentos de terror vivieron los pobladores del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. La tarde de este sábado 9 de agosto, sujetos arrojaron un cartucho de dinamita en un negocio de licores.

Según versión del propietario, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el local ‘Corchos y Barriles’, ubicado en la intersección de las avenidas Perú y Argentina, y dejaron un artefacto explosivo para luego huir.

PUEDES VER: Piura: vecinos viven entre aguas servidas por deficiencias de millonaria obra del Ministerio de Vivienda

lr.pe

De inmediato, los afectados alertaron a personal del serenazgo, quienes acordonaron la zona mientras esperaban la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). Este personal logró trasladar el artefacto, identificado como una dinamita, hacia las dependencias policiales para continuar con las diligencias de ley.

Es el segundo atentado extorsivo contra comercio de Piura

Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Lucio Montenegro, detalló que este es el segundo atentado de este tipo contra el comerciante. El funcionario lamentó el incremento de las extorsiones en el país e invocó a la Policía Nacional a seguir trabajando de manera conjunta.

"Debe haber alguna medida estratégica a nivel nacional, se tienen que tomar cartas en el asunto y ver de qué manera se puede erradicar (a los delincuentes)", comentó.

Asimismo, exhortó a las víctimas a denunciar de inmediato estos actos para que las fuerzas del orden puedan proceder con las investigaciones.

En tanto, los vecinos de la zona expresaron su temor ante las constantes amenazas que reciben los negociantes y pidieron incrementar el patrullaje integrado las 24 horas del día.

