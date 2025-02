Martín Vizcarra no se arrepiente de vacunarse en pandemia Covid-19: "Ha sido un ensayo, no se sabía si podía hacer daño"

En una entrevista exclusiva para La República, desde Puno, el expresidente Martín Vizcarra se refirió al caso Vacunagate, en el que se le acusó de haber recibido en secreto una dosis de la vacuna contra el virus de la Covid-19. En ese sentido, el candidato a la presidencia por el partido político de Perú Primero aseveró que no se vacunó y que solo recibió "un ensayo" como parte de las pruebas para buscar la cura contra dicha enfermedad.

"Eso he hablado ya como 200 veces y eso lo he dicho claramente, eso no ha sido vacuna. No, no me arrepiento porque no ha sido una vacuna, ha sido un ensayo (…) No se sabía, en ese tiempo no se sabía si podía hacer daño o no", declaró Martín Vizcarra al periodista de este diario, Liubomir Fernández.

Por otro lado, Vizcarra apuntó contra sus opositores políticos y responsabilizó a los líderes políticos tras ser inhabilitado por 10 años de la función pública por el Congreso. De igual manera, el exmandatario —que viene siendo investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio cuando era gobernador de Moquegua — señaló que todas esas artimañas detrás de la sanción buscan evitar que le gane una futura elección presidencial a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Eso ha sido un pretexto para tratar de eliminar a la competencia, porque ahorita quién le puede ganar a Keiko Fujimori: Martín Vizcarra. Yo en elecciones no solamente gano, sino que le doy con una diferencia abismal porque tengo argumentos", dijo.

PUEDES VER: Isabel Cajo habría presentado información falsa en su currículum para ingresar a trabajar al Congreso

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte de "descartable" y dice que Keiko Fujimori "tiene pánico"

En otro momento de la entrevista, el expresidente Martín Vizcarra, se refirió a la actual situación política que atraviesa el país e indicó que para él la mandataria Dina Boluarte significa "descartable" tras evaluar su gestión en Palacio de Gobierno. "O sea que no es útil en absoluto. Ahorita, Dina Boluarte, no es nada. Es el presidente que no gobierna", declaró.

Por otro lado, el candidato presidencial por Perú Primero aseguró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le tiene pánico ante una eventual segunda vuelta en los comicios electorales del 2026.



"Si no fuera importante Martín Vizcarra, ¿por qué me quisieran sacar del camino? Keiko Fujimori me tiene, no solamente miedo, me tiene pánico", expresó.