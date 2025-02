En el podcast Habla Good, Vizcarra mencionó un "plan B" en caso de no poder revertir su situación legal antes de 2026. | Foto: Habla Good / Youtube.

Pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, el expresidente Martín Vizcarra insiste en su deseo de ser candidato a la presidencia en 2026 por su partido Perú Primero. Sin embargo, en una reciente entrevista en el podcast Habla Good, reveló que existe un "plan B" en caso no logre revertir su impedimento y quede fuera de la contienda electoral.

"Queremos hacer un gobierno diferente. Quiero ser candidato a la presidencia, no lo niego, pero sí hay (otro candidato). Siempre tiene que haber un plan B, pero ahora, todo el esfuerzo está en trabajar por el plan A", expresó Vizcarra Cornejo en el programa, y dejó en claro que su postulación sigue siendo su principal objetivo.

El exmandatario también se mostró optimista en que podrá solucionar su situación legal antes de mediados de año. "Nosotros vamos por el plan A, que es el de Martín Vizcarra como candidato a la presidencia, y que tiene legal y administrativamente todas las posibilidades. Porque las elecciones son el próximo año y tenemos todo este año", afirmó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de respaldar a otra figura si su situación no se resuelve a tiempo. "Si se demora más, yo diré que voten por otra persona", puntualizó Vizcarra. Pese a ello, no ha precisado quién podría ser su eventual reemplazo en las próximas Elecciones 2026.

Vizcarra acusa a fiscal Juarez Atoche de favorecer al Club de la Construcción

Durante otra parte del programa, el expresidente Martín Vizcarra criticó al Ministerio Público por el peritaje contable que analizó sus ingresos entre septiembre y diciembre de 2013, cuando era gobernador regional de Moquegua. Según el informe fiscal, durante ese periodo retiró montos mínimos de su cuenta sueldo, lo que ha sido cuestionado por el exmandatario, quien considera que esta investigación busca impedir su candidatura en las elecciones de 2026.

Durante una entrevista, Vizcarra fue consultado sobre si creía que el Ministerio Público estaba acomodando la investigación en su contra. "Obviamente, por supuesto que sí", respondió, asegurando que se trata de una acusación directa contra la Fiscalía. Asimismo, denunció que existe un presunto complot en su contra orquestado por el fiscal a cargo del caso.

"Y al fiscal Juárez Atoche, con nombre y apellido. Aquí hay un contubernio entre este fiscal y el Club de la Construcción", manifestó Vizcarra. Cuando le preguntaron si el objetivo de esta medida sería evitar su candidatura presidencial, dijo: "Sí, con eso me vacaron".