Luego de la difusión de una fotografía suya tras asumir como ministro del Interior, Juan José Santiváñez admitió haber conversado por WhatsApp con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, poco después de jurar en el cargo el 16 de mayo de 2024. La imagen, revelada por Cuarto Poder, contradice su versión inicial, en la que negó cualquier comunicación con el oficial policial.

"La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar el selfie o la foto, de otras informaciones que pretenden atribuirme. Nosotros jamás hemos dicho que hayamos tenido ninguna comunicación con el capitán Izquierdo o que no haya ido al chifa, eso jamás se ha negado", expresó Santiváñez a los medios de comunicación.

Asimismo, el ministro del Interior señaló que se debe diferenciar entre la imagen difundida por el dominical de las otras informaciones que, según él, buscan distorsionar los hechos. Santiváñez insistió en que nunca ha negado haber intercambiado mensajes con Izquierdo, pero sigue poniendo en duda la autenticidad de las grabaciones que se encuentran en manos de la Fiscalía.

"Siempre he reconocido que son cuestiones que se han dado. Lo que nosotros no reconocemos y siempre he dicho que son audios manipulados y otra información, son justamente aquellas conversaciones o aquellos chats que no forman parte de este selfie", puntualizó.

Foto de Santiváñez a 'Culebra' refuerza autenticidad de chats

La imagen a la que hace referencia el ministro del Interior es un selfie tomado en su oficina el mismo día de su juramentación, la cual compartió por WhatsApp a Junior Izquierdo, según reveló el programa Cuarto poder. Este selfie refuerza la autenticidad de las conversaciones que Juan José Santiváñez sostuvo con 'Culebra' y que anteriormente ha intentado negar.

La foto fue capturada el 16 de mayo de 2024 y enviada a Izquierdo, quien le preguntó si aún estaba en el Ministerio. En la imagen, el ministro le responde con una imagen de él en la que sale sonriente en su oficina y agrega: "como buen nuevo ministro". Ello revela la cercanía y confianza que ellos mantenían.

El abogado del capitán de la PNP, José Carlos Mejía, cuestionó la contradicción del ministro que negaba la autenticidad de chats anteriores, afirmando que la foto es una prueba de que los mensajes atribuidos a su cliente son reales.

Además del selfie, hubo otros mensajes que muestran la incomodidad de Santiváñez con su imagen oficial como ministro. En un chat del 19 de mayo, el funcionario se queja de su apariencia en la fotografía oficial, refiriéndose a sí mismo como "gordo" y "como un cerdo".

Culebra: Fuertes imágenes.

Fuertes imágenes. Santivañez: Pero me han sacado muy gordo

Pero me han sacado muy gordo Santivañez: Ta huevón me ha sacado como un cerdo jajjajajajaja

Ta huevón me ha sacado como un cerdo jajjajajajaja Culebra: Jajajajja

Jajajajja Santivañez: Foto oficial como ministro del interior

Foto oficial como ministro del interior Santivañez: Me olvidé pasártela!! Para que la pongas tu cabecera.

Me olvidé pasártela!! Para que la pongas tu cabecera. Culebra: No seas pendejo

No seas pendejo Santivañez: Jajaja