Vizcarra plantea cárceles como Challapalca y periodista le recuerda que fue declarada inhumana: "¿Espera que Corte IDH le dé la razón?

Martín Vizcarra aseguró que implementará cárceles en los cuarteles, al estilo de Challapalca, en caso de ser elegido presidente en las elecciones de 2026. Esto a pesar de que, en una entrevista para LP - Pasión por el derecho, un periodista le recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) había calificado este centro penitenciario como "inhumano".

"A lo que voy es que tiene que ser un enfoque completamente diferente. La Policía captura a muchos delincuentes, pero a la semana están otra vez en las calles porque no hay espacio. En espacio físico, Challapalca antes fue un cuartel y luego le dieron característica de la cárcel, como Challapalca existe por lo menos 40 cuarteles en el Perú que están desocupados", propuso Martín Vizcarra antes de ser interrumpido por el periodista.

"A mí me parece muy interesante esa propuesta; sin embargo, me preocupa que Challapalca no es un modelo a seguir, fíjese que ha sido declarada como 'inhumana'", recordó el entrevistador.

En ese sentido, el exmandatario indicó que, a pesar de ello, mantendría su propuesta tras afirmar que, en sus visitas a distintos departamentos del país, las principales preocupaciones de la población estaban relacionadas con la inseguridad ciudadana.

"Mira más inhumano es que te maten un inocente, más inhumano es que te violen a una persona y que el violador esté fuera. Discúlpeme, pero así sea declarado inhumano, yo voy a poner los cuarteles como cárceles. Y si eso les parece inhumano, yo tengo como autoridad, primero, poner los derechos humanos de los 33 millones de peruanos y no de 100. 000 delincuentes que están poniendo en sus obras todo el futuro del país", resaltó Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra y la Corte IDH

En otro momento, al ser consultado sobre las inhabilitaciones impuestas por el Congreso para ejercer cargos públicos, el expresidente Martín Vizcarra indicó que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, posteriormente, a la Corte IDH, y señaló que "esperan que le den la razón". Sin embargo, el periodista criticó su actitud, debido a que, al tratarse de inhabilitaciones, sí reconocería el fallo, pero al referirse a la cárcel de Challapalca, que fue calificada como "inhumana", lo desconoce.

En ese sentido, Vizcarra respondió que eso lo conversarán en su momento. "No, conversaremos y los llevaremos para ver y para tratar el tema con ellos. Nosotros no vamos a ser un gobierno cavernícola ni mucho menos, pero sí vamos a ser un gobierno que defiende a sus ciudadanos", dijo.