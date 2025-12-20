Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con su Alianza Juntos con el Pueblo. Foto: composición LR

Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con su Alianza Juntos con el Pueblo. Foto: composición LR

Pedro Castillo anunció que Antauro Igor Humala Tasso postulará al Senado como candidato por la Alianza Política Juntos con el Pueblo. El expresidente emitió el pronunciamiento a través de sus redes sociales en el que presenta a Humala como parte de la Lista Parlamentaria Nacional con el número 9.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Hoy quiero saludar la adhesión política y programática del compatriota Antauro Igor Humala Tasso a la Alianza Política Juntos Con el Pueblo. Su participación en la Lista Parlamentaria Nacional como senador, con el número 9, suma el profundo anhelo, patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres que luchamos incansablemente por la libertad y democratización del Perú", se lee.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Estoy seguro que, junto a los líderes de todos los pueblos, con quiénes compartimos este proyecto político, recuperaremos el gobierno del pueblo, la democracia y el Estado de Derecho, para bien de todos los peruanos", agrega.

Cabe recordar que Antauro Humala había expresado anteriormente su intención de negociar un lugar en una lista senatorial, debido a que su propio movimiento político no cuenta con inscripción electoral vigente tras ser declarado ilegal por el Poder Judicial.

“La posición nuestra, primero en el cambio en el aspecto programático, Asamblea Constituyente. Y ahora, en el aspecto, digamos, netamente mecánicamente electoral, digámoslo así, estamos pidiendo el número uno al Senado (...). Obviamente, no vamos a pedir el número 34. Entonces, esa es nuestra petición. Esto está en discusión, está en evaluación”, declaró en el programa Sin Guion de Rosa María Palacios.

Pedro Castillo no puede postular a cargos públicos

Por otro lado, Pedro Castillo tiene una condena 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para rebelión por el intento de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022. El tribunal consideró que no se configuró el delito de rebelión en su máxima expresión, pero sí conspiración para subvertir el orden constitucional, por lo que impuso una pena privativa de libertad y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena legal y la inhabilitación política de Castillo significan que no puede postular a cargos públicos, lo que hace aún más notable su intervención política a través de respaldos y pronunciamientos en redes sociales y actos públicos.