Martin Vizcarra: "Pedro Castillo dio un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado"

El expresidente Martín Vizcarra llegó a Puno con miras a las Elecciones de 2026. Habló de dina Boluarte y la tildó de "descartable", se mostró a favor de la postulación de Antauro Humala, aseguró que está dispuesto a debatir con Keiko Fujimori, y Rafael López Aliga. Asimismo dijo que Pedro Castillo está preso injustamente

El 9 de enero de 2023 mataron a 18 personas en Puno ¿Por qué Martín Vizcarra no tuvo una posición fija sobre Puno? Los puneños pedían la renuncia de Dina Boluarte

Yo también la pedía (…) Yo me he expresado y he dado mi posición dura contra el régimen de Dina Boluarte en esos primeros meses del año 2023. Yo era uno de los que sostenía, lo he dicho públicamente, que Dina Boluarte, debía convocar de inmediato a elecciones.

Puno pedía que renuncie…

La forma de renunciar (era) convocar a elecciones. (Tenía) que convocar elecciones e irse. (…) Yo he sido crítico con el gobierno de Dina Boluarte. Yo soy ahora el opositor más claro que tiene Dina Boluarte ¿Qué otro opositor hay? Keiko Fujimori, aliada, César Acuña aliada, López Aliaga, aliado. Y la izquierda también es aliada en el Congreso. (…) Era inaceptable la expresión que dijo que Puno, no era el Perú. Eso no tiene nombre.

Pero también no tuvo nombre que usted se haya vacunado primero (durante la Covid-19)

De eso he hablado como 200 veces. Eso no ha sido una vacuna.

¿Se arrepiente?

No me arrepiento porque no ha sido una vacuna. Ha sido un ensayo. En ese tiempo no se sabía si podía hacer daño.

Pero por eso no ha sido inhabilitado

(…) Eso ha sido un pretexto para tratar de eliminar a la competencia. Ahorita quién le puede ganar Keiko Fujimori, Martín Vizcarra. Yo, en elecciones, no solamente ganó, sino que lo doy con una diferencia abismal porque tengo argumentos.

PUEDES VER: Dina Boluarte designó a su asistenta personal y testigo en caso Rolex en el Consejo Directivo de Indecopi

¿Cuándo supo lo que es el fujimorismo y lo que es Keiko Fujimori?

En abril del 2018 cuando hablé con ella y pensé que con su 73 congresistas iba a hacer el esfuerzo de trabajar en favor del Perú y eso es lo que ella me dijo. (…)

¿Ha sido un error político reunirse con Keiko?

No. Un gobernante siempre tiene que buscar el consenso en beneficio de Perú, pero nunca claudicar de tus ideas. (…)

Usted está en el filo de la navaja porque tiene una inhabilitación vigente y tiene un proceso de corrupción ¿Qué pasaría si lo sentencian y no prospera dejar sin efecto su imposibilidad de ejercer cargo público?

Eso quisiera decir que la mafia siempre va a triunfar…

¿Pero cómo va a hacerle frente a estas trabas que tiene?

Con valentía, con coraje y con la verdad por delante. Tengo, adicionalmente ahora, el respaldo de la población. En todos sitios que he ido la receptividad es la misma. Mucho respaldo. Mucho acompañamiento de la gente.

¿Usted puede reafirmar que Keiko Fujimori le tiene miedo?

(…) Si no fuera importante Martín Vizcarra, ¿por qué me quisieran sacar del camino? Keiko Fujimori me tiene, no solamente miedo, me tiene pánico.

Usted dice que Keiko Fujimori le tiene miedo, pero en su momento otros peruanos le tenían envidia porque fue el primero en vacunarse

En realidad no creo que haya sido (así)

Muchos estaban muriendo…

Si alguien reconoce mi esfuerzo para combatir la pandemia es el pueblo peruano.

¿Qué opina de la inhabilitación del partido con las siglas de A.N.T.A.U.R.O?

Me parece que eso no es democrático. Debería participar

¿Cree que la derecha está complotando en la lógica de Antauro Humala?

Yo creo que la derecha está tratando de sacar a todos los competidores. (…) Yo estoy dispuesto a competir con Keiko Fujimori, López Aliaga y con Antauro Humala. Pónmelo a los tres al frente y debato con los tres sobre cómo sacar el Perú adelante. Yo no tengo ningún problema que Antauro Humala sea candidato en las próximas elecciones.

¿Con quién le gustaría pasar en un hipotético de segunda vuelta?

Bueno me gustaría pasar pues con alguien que realmente sea un verdadero líder social.

A quién ve usted como un verdadero líder social

No veo entre los candidatos. No veo a alguien que haya tenido una trayectoria de trabajo a favor del Perú. Entonces por eso finalmente tengo que aceptar lo que el pueblo defina.

¿Hoy para usted qué significa Dina Boluarte?

Descartable.

Es muy benevolente

Ósea que no es útil en absoluto. Ahorita, Dina Boluarte, no es nada. Es el presidente que no gobierna.

Pedro Pablo Kuczynsk sacó a Fujimori de la cárcel por indulto ¿Usted sacaría de la cárcel a Pedro Castillo?

Creo que Pedro Castillo fue un mal gobernante. Pedro Castillo no estaba preparado para ser presidente. Yo creo que injustamente está en la cárcel Pedro Castillo. Injusto porque lo han vacado sin darle el derecho de defensa porque se supone que para vacar a una autoridad tienes que darle el derecho de defensa. Pedro Castillo dio un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado. Ese día el Congreso lo vaca. Tendría que [haber habido] una acusación constitucional, pasar a la Comisión Permanente y luego al pleno. El Congreso no hizo eso.

¿Lo indultaría?

Primero tengo que ser presidente. Primero elijan a Martín Vizcarra. Uno no puede ponerse en hechos. En supuestos. Pero ya he sido claro de cuál es la situación de Pedro Castillo.

¿No le da miedo acompañarlo en una celda?

Me va a dar mucho gusto acompañar a él y a toda la población que busca el progreso y el desarrollo del Perú.