Harvey Colchado sobre Gobierno de Dina Boluarte: "¡Basta Ya! son promotores de leyes pro-crimen y pro-impunidad"

Alza su voz de protestas. Harvey Colchado es uno de los principales críticos del actual Gobierno, luego de ser pasado al retiro en el cargo de coronel de la PNP, el exjefe de la Diviac no tiene reparos en cuestionar las acciones de la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fue el artífice de su salida de la institución bajo el argumento del 'cuadro de méritos', tras el allanamiento de la casa de la mandataria por el caso Rolex. En sus publicaciones en X, se puede ver cómo Colchado califica la gestión presidencial como "promotora de leyes pro-crimen y pro-impunidad", tras la observación de la ley que limita la detención preliminar.

En su último post en redes sociales, el último 22 de enero, el exagente policial cuestionó las decisiones de la jefa de Estado y el titular del Mininter, y resaltó que afectan el trabajo de la fiscalía y de la Policía en la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado. "Dina Boluarte y Santiváñez, el recordado abogado de integrantes de organizaciones criminales, son promotores de leyes pro-crimen y pro-impunidad. ¡Basta ya! Incurrir en el pecado del silencio cuando se debiera protestar, hace cómplices y cobardes a los hombres", exclamó Harvey Colchado.

La posición del exmiembro de la Policía es clara: rechaza las observaciones realizadas por el Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Asimismo, muestra su desaprobación hacia la gestión de Boluarte, critica la labor del titular del Ministerio del Interior en la lucha contra la criminalidad tras la explosión de dinamita en la sede del Ministerio Público en Trujillo y, también, la situación legal de Santiváñez debido a su negativa a entregar su teléfono a la Fiscalía, en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad.

Este diario analizó los 7 tuits de la cuenta oficial de X del exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en los que detalla su postura y las citas más importantes de sus publicaciones tras haber sido pasado al retiro. Es preciso recordar que, anteriormente, Colchado no podía declarar ni publicar post con sus ideas por las restricciones de la Ley 30714, artículo 11, que lo obligaban a solicitar permiso a sus superiores para hacer sus descargos, al igual que el artículo 30 de la norma.

PUEDES VER: Congreso: Comisión de Ética no evaluó denuncia contra José Jerí por presunta violación sexual por falta de quórum

"Todo miembro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo, está prohibido de hacer uso de la prensa, radio o televisión o cualquier medio de información sin la correspondiente autorización de su comando", se lee en la Ley 30714.

Harvey Colchado estuvo en contra de la demora del Ejecutivo para aprobar ley de detención preliminar

El 13 de enero, día en que Harvey Colchado publicó su primer tweet en X, mostró su postura de arranque: se mostró a favor de la ley de detención preliminar en casos no flagrancia, criticó al Gobierno por la demora en la promulgación y le llamó la atención al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su gestión en el Gobierno de Dina Boluarte.

"La detención preliminar es una herramienta indispensable y determinante para la neutralización de elementos criminales. Es una acción clave para desarraigar a los malos elementos del tejido social y salvaguardar temporalmente a la sociedad. Lo que estamos viendo era previsible: un ministro que ha construido su carrera del lado opuesto, desbaratando la teoría del fiscal y del Policía investigador. (...) Debilita una de las bases fundamentales de la lucha contra la delincuencia", publicó.

Harvey Colchado: excoronel critica a ministro Santiváñez por no entregar cuenta de Icloud

Al día siguiente de su primera publicación, Harvey Colchado volvió a ser tendencia en X al criticar a su exjefe Juan José Santiváñez por haber entregado su teléfono a la Fiscalía; sin embargo, lo hizo después de reiniciarlo y sin incluir el chip, de acuerdo con la información del Ministerio Público, en el marco de las investigaciones por el presunto abuso de autoridad en una conversación con el capitán Junior Izquierdo.

"Lamentablemente, el ministro del interior toda su vida como “abogado” defensor de investigados, se dedicaba a obstaculizar las investigaciones, como lo viene realizando en la investigación en su contra y con las investigaciones contra su patrona y demás ayayeros que pronto rendirán cuentas a la justicia", expresó Harvey Colchado.

PUEDES VER: Congreso gasta más de 7 millones con bono de 20.000 soles para trabajadores

En esa misma línea, el 16 de enero, el exjefe de la Diviac volvió a cuestionar al titular del Mininter por la investigación que se le sigue en su contra tras las declaraciones de Santiváñez a la prensa: "Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, que me cite y me pregunte, pero no a través de ningún usuario ni contraseña de iCloud, es un pedido ilegal".

"Juan Santiváñez enfrenta a la Fiscal de la Nación como si estuviera en un tribunal. Santiváñez parece olvidar que su rol es de ministro, no de abogado litigante. En política, la transparencia no es opcional. Los actos de obstrucción de Santivañez vulneran esa transparencia y, lo que es peor, cuestionan su idoneidad para el cargo", dijo.

Harvey Colchado pide la salida de Santiváñez por homicidios y atentado en Trujillo

El 19 y 20 de enero, Harvey Colchado, coronel retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP), criticó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido al aumento de asesinatos registrados en los primeros días de 2025 —hasta el cierre de esta nota, suman 113 asesinatos—, los cuales se atribuyen a la creciente inseguridad ciudadana y delincuencia. En esa misma línea, Colchado señaló cuál debería ser la estrategia del Gobierno en la lucha contra la criminalidad y destacó la importancia de la detención preliminar para combatir la delincuencia.

"Como Ministro del Interior, ha fracasado. Ministro Santivañez: ¿Ahora con qué plan pretende seguir engañando? Más de medio año de improvisaciones y de impulsar leyes pro-crimen y pro-impunidad, ahora presenta un 'Plan de Control Territorial'. Trujillo y el país se desangra. Entienda: al delincuente no se le espera en la esquina con mil o dos mil policías. Al extorsionador, sicario o asaltante se le busca en su guarida, en su madriguera; se le ubica con información e inteligencia y se le captura con elementos de convicción y con orden de detención preliminar judicial. Pero ¿usted que va a saber de esto?", recalcó.

PUEDES VER: Congreso: 24 parlamentarios fueron denunciados y solo 3 terminaron sancionados

"Harvey Colchado tiene la libertad de poder opinar"

La República logró comunicarse con el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien señaló que Harvey Colchado tiene la libertad de opinar y brindar sus descargos, ya que es un referente dentro de la Policía. Sin embargo, al ser consultado sobre el pase al retiro de Colchado, destacó que fue "algo que se venía cocinando a fuego lento".

"Fueron cocinando a fuego lento la salida de Colchado, pues es una persona que era incómoda no solamente en su momento a la familia del expresidente Pedro Castillo y de las autoridades que estaban en ese momento en el poder, sino también era tremendamente incómoda a todos de una forma u otra. Eso incluía a la presidenta de la República y a su hermano, entonces hay que no hay que olvidar que él allanó Palacio de Gobierno en la época de Castillo, la allanó la vivienda de la de la presidenta", declaró.

PUEDES VER: Especialistas critican el proceso político y judicial llevado en la restitución de la detención preliminar

Por otro lado, Valdéz calificó la gestión de Juan José Santiváñez como "desorientada, sin planificación e ideas" en la lucha contra la delincuencia porque, según indica el exviceministro, "priorizó defnder a Dina Boluarte". "La protección de los ciudadanos ha sido, digamos, nula. Ahí están las cifras, esto no es una opinión sin sustento, ahí están los índices de homicidios reportados por el propio Gobierno, allí está el incremento de la violencia", culminó.