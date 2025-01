RMP sobre medidas de ministro Santiváñez para combatir la inseguridad en Trujillo: "Es el mismo floro de siempre"

En una nueva edición de su programa 'Sin guion', la periodista Rosa María Palacios criticó las medidas anunciadas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, durante la mesa de trabajo realizada en Trujillo. Las medidas, proclamadas tras el atentado ocurrido en esta ciudad norteña contra la sede del Ministerio Público, son, según la periodista, poco efectivas. Palacios enfatizó que el anuncio de reforzar la seguridad mediante el despliegue de efectivos militares no es el enfoque adecuado para lograr resultados efectivos; en su lugar, debería priorizarse un verdadero trabajo de inteligencia policial.

"El atentado contra el Ministerio Público en Trujillo generó bastante movimiento ayer. (...) Ayer, el ministro dijo que van a retirar a 100 efectivos policiales que se sospecha están vinculados con el crimen. ¿Recién? (...) Y, ¿qué es lo primero que nos dicen? Que vendrán las Fuerzas Armadas. Esto no sirve para nada. Este tipo de crimen no se combate con las Fuerzas Armadas; se combate con inteligencia policial. (...) Se supone que la Policía Nacional tiene mapeadas a todas estas organizaciones y a todos estos sujetos con antecedentes. Pero, claro, si tienes 100 efectivos de la PNP que necesitas separar, es más fácil decir que las Fuerzas Armadas tomarán el control de las calles. No es de mucha ayuda, ¿no? Y es el mismo floro de siempre (...): estado de emergencia, una y otra vez", declaró.

Además, la periodista también criticó a la PNP. Palacios señaló que debió haberse implementado un plan de prevención para frustrar las coordinaciones realizadas por los delincuentes presos que llevaron a cabo el atentado: "El sospechoso está preso en una cárcel de Cajamarca. Ayer allanaron su celda y encontraron el celular, los números a los que extorsionaba. Toda la banda de extorsión operaba desde la cárcel. Ahora lo van a trasladar a Challapalca. ¿Resuelto el problema? No, ni de cerca. (...) Trujillo es prácticamente tierra de nadie. Si la Policía ya sabía todo esto, si ya tenían la inteligencia para determinar quiénes son los autores, ¿no pueden prevenir que esta gente extorsione desde los penales?", resaltó.

César Hildebrandt también criticó la gestión del ministro Santiváñez

Palacios no es la única periodista que ha cuestionado la gestión de la seguridad en el Perú. Durante una emisión de su podcast, el periodista César Hildebrandt expresó su opinión sobre el atentado ocurrido en la sede del Ministerio Público en Trujillo. Según el director del semanario 'Hildebrandt en sus trece', el incremento de la delincuencia en esta ciudad del norte del país se debe a la ausencia de estrategias efectivas por parte de las autoridades para combatir el crimen organizado, incluyendo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"La pregunta es: ¿nos sorprendemos? En fin, es algo insólito. Pero la verdad es que no, no nos sorprendemos. Trujillo es una de las capitales del delito. El crimen está ahí, asentado y gobernando, porque es impune. No funcionan los estados de emergencia, no funciona la alcaldía, no funciona la policía, no funciona el ministro del Interior; no funciona nada", indicó el periodista.

Además, calificó de "pantomima" la reciente visita del ministro Santiváñez a Trujillo, quien estuvo acompañado por figuras como el congresista Diego Bazán, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Según el periodista, esta comitiva únicamente hizo promesas vacías, reafirmando que el titular de la cartera del Interior carece de credibilidad debido a la ineficacia de su gestión: "Nadie le cree, porque ha perdido todo crédito ante la opinión pública", sentenció.