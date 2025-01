El día del golpe de Castillo: “Vi a ciertos personajes que ahora son ministros”

El miércoles 7 de diciembre del 2022, el entonces coronel EP Víctor Canales Rosas ejercía como asesor principal del ministro de Defensa, el general EP (r) Gustavo Bobbio. Se encontraba en el piso 12 del Ministerio de Defensa, en la oficina de la Secretaría del despacho de Bobbio cuando se enteró por las noticias del discurso golpista de Pedro Castillo. Sin proponérselo, Víctor Canales fue testigo de lo que ocurrió ese día en que fracasó la intentona de Castillo y se impuso el nuevo régimen de Dina Boluarte con el respaldo inmediato de las Fuerzas Armadas.

“¿Qué es lo que vio usted?”, le preguntó La República.

“Vi que entraron en escena ciertos personajes que, posteriormente, todos hemos visto que vienen ocupando cargos de ministros, cargos de confianza en este gobierno”, respondió.

Desde el primero de enero del 2023, Víctor Canales ascendió al grado de general de brigada y fue asignado como comandante general del Agrupamiento de Artillería Coronel Francisco Bolognesi, con cuartel en Arequipa. Cuando estaba por cumplir dos años en funciones, el Gobierno de Dina Boluarte lo pasó al retiro por supuesta “renovación de cuadros”. El 20 de diciembre del 2024, Canales ofreció una alocución de despedida que se viralizó en las redes sociales. ¿La razón? Dirigiéndose a oficiales y soldados, les dijo que no se mancharan las manos “con la sangre de los inocentes ni se contagiaran “con el virus de la corrupción”. Era evidente a lo que se refería.

No hay certeza si Pedro Castillo emprendió el golpe creyendo que contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas. O esperaba que estas se sumarían si cerraba el Congreso. ¿O conocían de sus planes, lo rechazarían y darían su apoyo al nuevo régimen de Dina Boluarte? Víctor Canales estuvo en el despacho del ministro de Defensa y ensayó algunas respuestas.

Contactos. Según Canales, Betssy Chávez tenía encuentros con Walter Astudillo, actual titular del Mindef. Foto: La República

Entre bambalinas castrenses

“¿Pedro Castillo intenta el golpe de Estado creyendo que él iba a recibir el apoyo de la Fuerza Armadas?”, se le pregunta.

“Es una pregunta con una respuesta un poquito complicada. No podría aseverarlo a ciencia cierta. Yo creo que es motivo de investigación de las autoridades competentes. Pero, definitivamente, como lo dije, acá hay una parte que hizo mal el señor Pedro Castillo, y remató muy mal, porque hubo consecuencias fatales. (…) Y, por otro (la parte de), la señora Dina Boluarte, que debió cumplir su palabra. Lo dijo a toda la nación, que iba a dar un paso al costado en el supuesto de (la destitución de) Pedro Castillo, y no lo hizo”, contestó.

“¿Había personas que sabían con antelación del golpe de Pedro Castillo y que luego se sumaron al Gobierno de Dina Boluarte?”, se le preguntó.

“Es muy probable que sí. Habría que preguntarles sobre ello a algunas personas que puedo mencionar. El actual ministro de Defensa, el señor (general de brigada en retiro) Walter Astudillo (Chávez). Él recibió la visita de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, la señora Betssy Chávez. Almorzaban en privado. ¿Qué conversaban en esos cuatro o cinco días (anteriores al golpe)? Ella asistía al CAEN (Centro de Altos Estudios Nacional) cuando el director era Walter Astudillo. Siendo alumna de una maestría de manera virtual, misteriosamente, siendo la primera ministra, tuvo que asistir a clases presenciales. Es raro. Y dos días después se suscita este tema (del golpe). ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo en esos momentos? No sabemos”, precisó.

Relación. Astudillo era el director del CAEN, donde Betssy Chávez estudiaba una maestría. Foto: La República

“¿Qué hacía el general (en retiro) Jorge Chávez Cresta en el despacho del exministro Gustavo Bobbio el día 7 de diciembre? No me lo puede negar. Tendría que estar acá para que me lo niegue mirándome a los ojos. ¿Qué hacía ahí? Presenció todo el mensaje que dio el señor Castillo. Entonces, eso es la verdad. Es la verdad. Hubo otras personas más que estuvieron ahí”, añadió.

Entonces, se le preguntó a quiénes más recordaba.

“En mi celular tengo un mensaje en el que él (general Jorge Chávez Cresta) da órdenes. Da órdenes, inclusive al que habla. Me dice que le comunique al jefe del Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas, al general (Manuel) Gómez de la Torre. Que se comunique con la presidenta (Dina Boluarte). Pero ¿cómo es posible ello? Entonces, horas después de la toma de mando de la señora Dina Boluarte, Chávez Cresta ya estaba dando órdenes. Y no era funcionario ni servidor público”, precisó Canales.

El 21 de diciembre del 2022, en reemplazo de Alberto Otárola, Jorge Chávez Cresta fue nombrado ministro de Defensa por la presidenta Boluarte.

Testimonio ante la Fiscalía

“¿Todavía existen episodios desconocidos de lo que ocurrió ese 7 de diciembre del 2022?”, se le señala.

“Hay mucho que esclarecer. Se necesita la verdad. Y yo considero que el pueblo peruano necesita la verdad. Merecemos la verdad”, expresó el general EP (r) Víctor Canales Rosas.

Según algunas fuentes castrenses, el general Canales pertenece a la misma línea que el general Gustavo Bobbio, conocido por su perfil nacionalista. Por este motivo, Bobbio reclutó a Víctor Canales como su asesor militar en el despacho del Ministerio de Defensa.

En el despacho. Canales indica que Jorge Chávez daba órdenes en el Mindef, pero este lo niega. Foto: La República

“¿Qué vínculos tiene usted con el general Gustavo Bobbio Rosas, quien lo nombró como su asesor en el Mindef?”, se le preguntó al general Víctor Canales Rosas.

“Ninguno. Ningún vínculo ni sanguíneo ni consanguíneo ni amical ni laboral. Él pertenece a otra generación, muy antigua, de oficiales. Cuando yo era cadete, creo que él ya había pasado a la situación militar de retiro. (…) Lo conocí cuando me lo presentó uno de sus alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un alumno de Derecho, por un tema de que yo quería recibir un consejo de qué estaba ocurriendo conmigo, quería saber su opinión, por qué es que yo no ascendía a general, después de haber ascendido número uno en todos mis grados. (…) Me sorprendió mucho que posteriormente, casi dos años después, estoy hablando de que yo no ascendí el año 2020. Y el año 2022 me convocó para que me desempeñe como su asesor militar. Y recuerdo algo claramente. Me dijo: ‘Vente volando que vamos a cambiar el ejército’. Pero no ocurrió así”, relató.

El general Víctor Canales considera que una de las motivaciones de quienes lo pasaron al retiro, cuando todavía no había cumplido dos años en el grado de general de brigada, y contaba con los méritos para continuar en la carrera militar, fue su papel de testigo del fallido golpe del 7 de diciembre del 2022.

“Considero que ha habido una represalia, un hostigamiento sistemático, a consecuencia de dos grandes motivaciones o factores. Uno es lo que yo conozco de lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022”, indicó.

“Ya me ofrecí como testigo a la Fiscalía que investiga el caso. Lo voy a reiterar ahora en mi condición de civil, de ciudadano, que gozo ahora de todos los derechos, como cualquier otro peruano”, manifestó Canales.

Lo sucedido en el Ministerio de Defensa

● Jorge Chávez Cresta llegó al Ministerio de Defensa y pidió encender el televisor antes que se produjera el fallido golpe del 7 de diciembre. Estaba en compañía del general David Ojeda Parra, a quien luego la presidenta Boluarte designó comandante general del Ejército.

● Al respecto, Jorge Chávez dijo a este diario que nunca le dio ningún tipo de orden al general Canales. “Eso es completamente falso. No podría darle ninguna orden porque en ese momento era solamente un oficial en retiro del Ejército”, indicó.