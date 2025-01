Hildebrandt sobre ministro Santivañez tras atentado en Trujillo: "Ha perdido todo crédito ante la opinión pública"

Durante la transmisión de su podcast, el periodista César Hildebrandt compartió sus impresiones sobre el atentado perpetrado contra la sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo. El director del semanario Hildebrandt en sus trece consideró que la delincuencia ha proliferado en la ciudad norteña debido a la falta de una implementación adecuada de estrategias por parte de las autoridades para mitigar el impacto del crimen organizado, entre las cuales mencionó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"La pregunta es: ¿nos sorprendemos? En fin, es algo insólito. Pero la verdad es que no, no nos sorprendemos. Trujillo es una de las capitales del delito. El crimen está ahí asentado y gobernando, porque es impune. No funcionan los estados de emergencia, no funciona la alcaldía, no funciona la policía, no funciona el ministro del Interior; no funciona nada", indicó el periodista.

Hildebrandt aseguró que la visita del ministro del Interior, acompañado por una comitiva integrada por el congresista Diego Bazán, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a la ciudad de Trujillo, luego del atentado contra la oficina de la Fiscalía de la Nación, fue una "pantomima". El periodista criticó las acciones de Santiváñez y aseguró que su credibilidad es nula debido a los resultados de su gestión.

"No funciona nada porque simplemente no hay una política ni una estrategia. Hoy han hecho la pantomima de estar ahí; el ministro del Interior fue a decir cosas y prometer cosas. Es una lista de lavandería decir que 'ahora, sí, definitivamente' se enfrentan al delito. Y nadie le cree, porque ha perdido todo crédito ante la opinión pública", sostuvo.

Congresistas apoyan la salida de Santiváñez del cargo

El atentado perpetrado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo generó nuevas críticas hacia las políticas de seguridad implementadas por el Ministerio del Interior, dirigido por Juan José Santiváñez. Ante este hecho, varios congresistas han puesto en duda la permanencia del ministro en su cargo, destacando la urgente necesidad de ajustar las estrategias para mejorar la seguridad pública en el país.

En este sentido, parlamentarios como Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Norma Yarrow (Renovación Popular) han expresado abiertamente su opinión sobre la situación, sugiriendo que Santiváñez podría abandonar el cargo, ya sea por renuncia o mediante una moción de censura. Echaíz fue tajante al afirmar que apoyaría una eventual censura, señalando que no ve en el ministro una visión integral del futuro del país y que, a pesar de sus simpatías personales hacia él, son los votos los que deben prevalecer en este asunto.

Por su parte, Quito criticó duramente la gestión de Santiváñez, considerando que sus planes de seguridad no han dado resultados y que la situación de violencia sigue empeorando. En su intervención, resaltó las cifras alarmantes de asesinatos y urgió al ministro a dar un paso al costado. Finalmente, Yarrow fue la más enfática en exigir la salida del ministro, señalando que su permanencia en el cargo responde a intereses políticos que favorecen a la presidenta Dina Boluarte. Según Yarrow, Santiváñez no tiene interés genuino en mejorar la seguridad ciudadana, sino que está más enfocado en proteger a ciertos personajes vinculados al poder.