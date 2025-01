Tras el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, las críticas hacia los planes de seguridad impulsados por el Ministerio del Interior y su titular, Juan José Santiváñez, volvieron a ocupar el centro del debate público. Diversos congresistas han señalado que la continuidad del titular del Mininter en el cargo debe ser reconsiderada, en vista de la urgente necesidad de mejorar la seguridad ciudadana.

En ese contexto, los parlamentarios Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Norma Yarrow (Renovación Popular) se pronunciaron recientemente, planteando una posible salida del ministro, ya sea mediante renuncia o censura.

Echaíz aseguró que respaldaría una eventual censura contra Santiváñez a fin de que este deje su puesto. "Si acá se presenta una moción de censura, yo sí la apoyaría en estos momentos. Porque no veo que tenga una visión de futuro integral de Estado. (El ministro) solo mira debajo de sus narices y no se proyecta más allá. Pero bueno, puedo quererlo, pero aquí los votos mandan", declaró a la prensa.

Por su parte, Quito criticó la gestión de Santiváñez y lo instó a renunciar. Para argumentar su postura el parlamentario mencionó las cifras crecientes de asesinatos: "El ministro del Interior, con sus planes que no sirven para nada, no va a resolver nada. Este señor tiene que dar un paso al costado. El Perú está en ciernes frente a este tema. (…) El Ejecutivo no ha dado pasos adelante. Estamos casi duplicando las cifras del primer mes del año pasado", indicó.

Finalmente, Yarrow fue quien más insistió en pedir la salida del ministro. Señaló que su permanencia en el cargo se debe a conveniencias políticas para la presidenta Dina Boluarte: "Yo creo que el tema del ministro del Interior ya está más que caído como para presentar una censura. (…) No va a renunciar (el ministro del Interior) porque es el engreído de Dina Boluarte. Un mea culpa tampoco lo va a hacer, y más estados de emergencia no se pueden dar porque está claro que no funcionan. (…) La PCM ha declarado que no habrá cambios de ministros. Dina Boluarte mantiene a Santiváñez para que atienda sus asuntos: cuide a Nicanor (Boluarte) y a (Vladimir) Cerrón y asegure que no salga lo del cofre; pero no está preocupado por la seguridad ciudadana", expresó.

Delia Espinoza también criticó las medidas implementadas por el ministro del Interior

Las críticas hacia Santiváñez no solo provienen del Congreso. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que el atentado ocurrido en Trujillo contra la sede del Ministerio Público es una evidencia más del fracaso de las estrategias implementadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

"Si hemos llegado a estos extremos, significa que no está funcionando la tan anunciada inteligencia policial ni la política de seguridad ciudadana. No existe. Esta es la prueba del fracaso de la declaración de estado de emergencia. No basta con anunciar medidas; hay que ejecutarlas. Las acciones son las que hablan, no solo las palabras", afirmó la titular del Ministerio Público.