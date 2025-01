La presidenta Dina Boluarte participa en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo desde el 22 de enero en la ciudad de Davos, Suiza. Este último martes, durante su intervención en el Segmento de Alto Nivel con Líderes y partes interesadas de América Latina, lejos de fortalecer las inversiones en el país, la presidenta dio un discurso vacío, debido a que se centró en esclarecer su deficiente gestión en el Perú.

Primero, la jefa de Estado olvidó las investigaciones por corrupción en su contra por el caso Rolex y sus reuniones "clandestinas" con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Sobre ello, señaló que su Gobierno sí trabaja con las "manos limpias". Luego, minimizó la inseguridad que, en la actualidad, se vive el país, en especial en La Libertad, al calificarlo como una problemática global.

En esa ritmo de limpiarse la cara, Boluarte indicó que su "Gobierno es el que más tiempo está durando desde el 2016" mencionando las protestas que afrontó e ignorando las más de 50 muertes por protestas en su contra. Al cierre del evento, la mandataria no tuvo mejor idea que invitar al Perú al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para "tejer lazos".

Dina Boluarte busca limpiarse la cara en el exterior

La República conversó con los internacionalistas Francisco Belaunde, Farid Kahhat, Oscar Vidarte y Ramiro Escobar, quienes analizaron la intervención de jefa de Estado en la asamblea anual celebrada en esta parte de Europa.

Francisco Belaunde, analista político en derecho internacional, dijo que la jefa de Estado trata de vender una imagen que no es del todo cierta. En ese sentido, aseguró que busca proyectar una perspectiva positiva de su Gobierno, con la finalidad de contrarrestar los hechos negativos.

"Es inevitable, ella trata de vender una historia de su Gobierno que es distinta. Trata de compensar lo que las noticias dicen (escándalos de corrupción), pero la gente está enterada y ven que la cosa no es como ella lo está diciendo, hay muchos cuestionamientos", sostuvo Belaunde a este medio.

En esa corriente de crítica, Oscar Vidarte, experto en políticas del exterior, afirmó que la comunidad internacional y los inversionistas conocen los escándalos que afronta el Gobierno de Boluarte y los actos cometidos de su gestión, por más que busque trate de limpiar su imagen.

"La comunidad internacional está completamente enterada de la situación en Perú. Los principales gobiernos e inversionistas conocen la inestabilidad política y económica que enfrentamos", señaló. A su juicio, la presidenta no refleja la realidad del país, que aún se recupera de una recesión y enfrenta un déficit fiscal alto", dijo Vidarte.

Por su parte, Farid Kahhat cuestionó la invitación que realizó Boluarte al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que asegurara que América Latina ve el regreso de Trump con esperanza y con esa mirada de trabajar de manera multilateral junto a otros presidentes de la región.

Al respecto, Kahhat señaló que Donald Trump se opone al multilateralismo, lo que implica un debilitamiento de la cooperación internacional. Además, destacó que el exmandatario estadounidense no respeta el derecho internacional, lo que lo llevó a expresar su desconcierto sobre las declaraciones de Boluarte.

"Lo que dice Boluarte es totalmente falso, no sé de donde saca eso, pues, Donald Trump va en contra del multileralismo; es decir, que se debilita la cooperación entre países, incluso no cree en el derecho internacional, en realidad no sé de donde está sacando eso Boluarte", argumentó a este medio.

En esa línea, Ramiro Escobar también criticó a Boluarte por la invitación a Trump. “En general, los últimos presidentes de Estados Unidos no se han preocupado mucho por América Latina. Su radar internacional está en Oriente Medio, en China, Europa, Ucrania o Rusia. Entonces, no hay un especial interés”, afirmó a La República.

Dina Boluarte es denunciada constitucionalmente en Davos

Mientras Dina Boluarte exponía tales imprecisiones en Davos, desde el Congreso, la parlamentaria Ruth Luque, de Bloque Democrático, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por observar la ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.

"En este caso específico, la observación tardía, un día antes, de la autógrafa que venciera, lo que ha generado es una grave afrenta para combatir la inseguridad ciudadana, y considero que además está violando este principio y deber que tiene todo alto funcionario de garantizar la seguridad en el país", dijo para los medios.