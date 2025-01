El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, calificó de ilegal y deslegitimó la denuncia constitucional presentada por la congresista Ruth Luque contra Dina Boluarte. La mandataria decidió observar la ley de detención preliminar, en lugar de promulgarla, en medio de una creciente ola de inseguridad ciudadana que afecta al país.

"Consideramos de que este intento de denuncia constitucional no tiene ningún asidero, no se puede considerar ilegal que uno observe una ley, hay razones constitucionales que ya han sido oprimidas en su momento para este planteamiento y eso no puede ser considera ilegal. Eso equivale a considerar ilegal que un congresista vote en el uso de su libre consciencia por un proyecto determinado. Eso no tiene sentido", dijo en una rueda de prensa en Piura.

Estas observaciones realizadas por la presidenta Dina Boluarte están a favor a de la corrupción, minería ilegal y delincuencia, de acuerdo a Rubén Valdés, exviceministro del Interior, quien detalló que 88 de 135 quedarían fuera de alcance con las nuevas medidas que impulsa el Poder Ejecutivo.

En esa línea, además de los delitos contra la dignidad humana, quedarían fuera del alcance de la detención preliminar otros como homicidio simple, corrupción, lesiones graves, violencia contra la mujer, violación sexual mediante engaño, acoso sexual a menores, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y formas agravadas de usurpación.

“Da la impresión de que, como no se puede dictar una ley específica para evitar la detención preliminar en los delitos de corrupción, se está poniendo un piso que excluya esos delitos, afectando también a una serie de tipos penales. Pero no solo eso, además, la propuesta del Ejecutivo está debilitando tremendamente la figura de la detención preliminar, cuyo objetivo era obtener información que pueda llevar a la colaboración eficaz, la cual también se ha reducido al mínimo”, argumentó.

Dina Boluarte: presentan denuncia constitucional contra presidenta tras no restituir la detención preliminar

Ruth Luque, miembro del grupo parlamentario Bloque Democrático, ha interpuesto una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a supuestas irregularidades en la elaboración de las observaciones a la ley que intentaba reinstaurar la detención preliminar en situaciones de no flagrancia.

Según el documento, el retraso en la restitución de la medida coincide con el momento en que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una detención preliminar de 10 días contra Fredy Hinojosa en relación con el caso Qali Warma. Además, se indicó que las observaciones presentadas por el Ejecutivo favorecerían a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

"En este caso específico, la observación tardía, un día antes, de la autógrafa que venciera, lo que ha generado es una grave afrenta para combatir la inseguridad ciudadana, y considero que además está violando este principio y deber que tiene todo alto funcionario de garantizar la seguridad en el país", indicó.