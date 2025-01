La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada el recurso de apelación presentado por Pedro Castillo, quien buscaba cambiar su prisión preventiva por arresto domiciliario con grillete electrónico. El magistrado supremo César San Martín rechazó esta solicitud y confirmó, en primera instancia, la medida dictada en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

"Declararon infundada el recurso de apelación interpuesto por el encausado José Pedro Castillo contra el auto de primera instancia de fojas ochocientos noventa y seis… Confirmar el auto en primera instancia", se lee en la resolución judicial.

Esta sala judicial, presidida por San Martín, sostuvo en su fallo que "el riesgo de alejarse de la justicia permanece latente". Además, a este argumento se suma el pedido de una pena elevadísima solicitado por el Ministerio Público, de 34 años, así como la orden de inicio del juicio oral en su contra.

"Asimismo, precisa el colegiado, que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo Terrones, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo no puede prosperar", agregó.

Pedro Castillo: "Prefiero un metro de libertad que 800 metros de prisión"

El 21 de enero, se llevó a cabo una audiencia presidida por el juez Juan Carlos Checkle Soria, en la que la defensa del exmandatario Pedro Castillo pidió que se levantara la prisión preventiva y se implementara un sistema de vigilancia electrónica a través de un grillete. Castillo Terrones está bajo investigación por el delito de rebelión debido al intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022.

En su intervención, el exmiembro de Perú Libre manifestó que el derecho a la libertad debería estar a cargo del Ministerio Público y no de indagaciones periodísticas. "Prefiero, señor magistrado, un metro de libertad a 800 metros de prisión", argumentó.

Pedro Castillo ha estado en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolver el Congreso y crear un "gobierno de excepción". En un principio, se le dictó una prisión preventiva de 18 meses por los supuestos delitos de rebelión y conspiración.

No obstante, en julio de 2024, el Poder Judicial decidió extender esta medida por otros 18 meses, prolongando su detención hasta diciembre de 2025, debido a la continuidad de las investigaciones y al riesgo de fuga señalado por las autoridades judiciales.

En noviembre de 2024, el Poder Judicial finalizó la fase de control de acusación y dispuso el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo y varios de sus exministros, entre ellos Betssy Chávez y Aníbal Torres.