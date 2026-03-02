HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores

Julio César Uribe, director general de fútbol del club rimense, confirmó que ambos futbolistas no viajarán a Venezuela para afrontar el inicio de la serie por la fase previa de Libertadores.

Maxloren Castro y Jair Moretti son considerados dos promesas de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Conmebol
Maxloren Castro y Jair Moretti son considerados dos promesas de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Conmebol

Sporting Cristal tomó un drástica medida con los jovenes futbolistas Maxloren Castro y Jair Moretti. Luego de ambos jugadores fueron captados en un polémico video de una fiesta, la institución rimense decidió separlos del plantel y no contar con ellos para el partido de ida ante Carabobo por la fase previa de Copa Libertadores.

Julio César Uribe, director general de fútbol del elenco cervecero, aseguró que la primera medida que se adoptó fue no considerar a los involucrados en el próximo compromiso.

Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta

"El club ya tomó conocimiento de las situaciones que son de caracter público. Es una decisión deportiva, que bajo el contexto conocido, la evaluamos internamente. El primer paso es no considerar a los jugadores para el próximo encuentro ante Carabobo en Venezuela", manifestó en diálogo con Radio Exitosa'.

A pesar de que el video se hizo publico hace algunos días, algunas versiones indican que este suceso ocurrió en diciembre del 2025. Al ser consultado sobre este punto, el directivo de Sporting Cristal indicó que van a continuar con las investigaciones y no descartó aplicar otras sanciones .

"El proceso interno se activó y los mecanismos correspondientes nos permitirán revisar lo ocurrido. En ese sentido, el primer paso ya está dado y el club adoptará las medidas correctivas (...)", agregó.

"Estamos incómodos, sí, pero a través de este hecho, que es un error, esperamos encontremos la fortaleza para seguir avanzando y ponernos al día en el torneo local y seguir avanzando en la Copa Libertadores", concluyó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores?

El equipo comandado por Paulo Autuori visitará a Carabobo en la ciudad de Valencia, Venezuela, este miércoles 4 marzo. El compromiso, correspondiente a la ida de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, empezará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN.

