La excarcelación de Juan Pablo Guanipa este 8 de febrero se convirtió en uno de los movimientos más relevantes dentro del grupo de opositores beneficiados por medidas judiciales en Venezuela. Su salida de prisión ocurrió en la antesala de la aplicación de la Ley de Amnistía promovida por la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y en medio de expectativas sobre la situación de cientos de detenidos por razones políticas.

Horas después de recuperar la libertad, el dirigente fue interceptado por un grupo de hombres armados en la urbanización Los Chorros, en Caracas. Su hijo, Ramón Guanipa, denunció que se trató de un “secuestro” y exigió una fe de vida inmediata. El Ministerio Público informó que solicitó la revocatoria de la medida cautelar otorgada al político por presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal.

De dirigente regional a figura clave de la oposición

A sus 61 años, Guanipa acumula una trayectoria que comenzó en la adolescencia. En una entrevista concedida al pódcast El Hilo, grabada durante su etapa en la clandestinidad, recordó que ingresó a la actividad política a los 17. “He visto la política como una profesión, una dedicación, un apostolado”, expresó en esa conversación.

Militante de Primero Justicia, alcanzó la coordinación general de esa organización en el estado Zulia. Su recorrido institucional inició en el Concejo Municipal de Maracaibo, donde ejerció como concejal entre 2005 y 2013. En 2015 obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional, en una elección que otorgó mayoría parlamentaria a la oposición.

El punto de mayor visibilidad llegó en 2017. Ese año ganó la gobernación de Zulia, aunque no asumió el cargo tras negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, instancia creada por el gobierno de Nicolás Maduro y cuestionada por la oposición. Esa decisión marcó un punto de quiebre en su carrera y amplió su visibilidad en el escenario político venezolano.

La decisión lo proyectó fuera del ámbito regional y reforzó su perfil dentro del bloque opositor. Más adelante ocupó la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional entre 2020 y 2021. Con el paso del tiempo estrechó vínculos con María Corina Machado. Su presencia en actos y estrategias conjuntas consolidó esa cercanía en el espacio opositor.

El aliado estratégico de María Corina Machado

Tras la fragmentación de la oposición en distintos bloques y plataformas, Guanipa participó en los esfuerzos de reorganización impulsados por sectores que respaldaron a Machado. En ese proceso figuró como uno de los dirigentes que acompañaron la construcción de alianzas y la articulación territorial.

Durante la campaña presidencial que postuló a Edmundo González Urrutia como candidato, su nombre apareció entre los principales promotores de esa candidatura. En los comicios de julio de 2024, en los que González fue considerado virtual ganador por la oposición y Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor, Guanipa sostuvo presencia en actividades y declaraciones públicas.

Después de las protestas contra la autoproclamación de Maduro, las autoridades intentaron detenerlo en tres oportunidades. A partir de entonces permaneció en la clandestinidad. En enero de 2025 declaró en El Hilo que era necesario “vencer el miedo”. “Nosotros invitamos a la calle y vamos. Y sabemos que nos estamos sometiendo a la posibilidad de perder la libertad o incluso la vida”, expresó.

Su discurso mantuvo una línea crítica frente al chavismo y lo ubicó como uno de los colaboradores más cercanos a Machado. En ese período intentó además obtener la candidatura presidencial de Primero Justicia en 2018 y 2022, lo que reafirmó su papel dentro de la organización.

Detención, acusaciones y narrativa oficial

El 23 de mayo de 2025 fue arrestado en el marco de una serie de operativos contra aliados de María Corina Machado. El anuncio lo realizó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien lo vinculó con una presunta “red terrorista” que, según el gobierno, planeaba sabotear las elecciones legislativas y de gobernadores previstas para ese mes.

“Es uno de los jefes de esta red terrorista”, indicó Cabello en rueda de prensa. “Se le capturaron cuatro teléfonos, además de una laptop. Ahí está todo el plan”. En imágenes difundidas por medios oficiales, Guanipa apareció esposado, con chaleco antibalas y custodiado por agentes encapuchados vestidos de negro.

Las autoridades lo acusaron de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. De acuerdo con la ONG Foro Penal, su nombre figuró dentro del listado de personas consideradas presos políticos. Durante los primeros días posteriores al arresto permaneció sin contacto inmediato con familiares ni abogados y fue trasladado por distintas dependencias policiales.

Antes de la detención publicó un video en redes sociales. En esa grabación señaló: “Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.

Liberación, acto político y nueva captura

Su excarcelación se produjo en el contexto de la Ley de Amnistía y del Programa de Convivencia Democrática impulsados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ese domingo al menos 35 personas salieron de prisión, según datos verificados por Foro Penal. Entre los liberados figuraron también colaboradores cercanos a Machado, como Perkins Rocha, Luis Tarbay, Dignora Hernández, Catalina Ramos y Henry Alviarez.

Tras recuperar la libertad, Guanipa participó en una caravana de motocicletas y vehículos que se dirigió hacia El Helicoide, centro de reclusión en Caracas. Además difundió publicaciones en su cuenta de X. El certificado de excarcelación indicaba prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

El Ministerio Público informó en la madrugada siguiente que solicitó la revocatoria de la medida cautelar por presunto incumplimiento de las condiciones impuestas. El organismo pidió al tribunal evaluar el traslado a un régimen de detención domiciliaria, con el argumento de resguardar el proceso penal.

Esa misma noche, Ramón Guanipa, en una entrevista con el medio Guarimba Digital, relató que un grupo de aproximadamente diez personas armadas interceptó el vehículo en el que se encontraba su padre. “Se bajaron personas sin identificación, armas largas, con una actitud, además, muy agresiva. Le dieron golpes al carro. Hubo unos que se metieron a la casa otra vez, empezaron a golpear la casa también. Y en medio de ese tumulto mi papá decidió bajarse. En vista de que no iban a irse a ningún lado y ellos estaban en esa actitud. Entonces, al bajarse, inmediatamente lo agarraron y lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ningún otro de las personas que estaban allí”, afirmó.

En una rueda de prensa brindada la mañana del lunes también expresó: “Hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”.

Primero Justicia y Primero Venezuela atribuyeron responsabilidad a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello por la integridad del dirigente. “Hacemos responsables a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”, indicó el partido en X.

Por otro lado, María Corina Machado, a su salida de su visita a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró y calificó lo ocurrido como un “secuestro” y exigió su liberación inmediata. En Washington declaró: “Esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo. Todo lo contrario”. Añadió: “Lo que está ocurriendo en Venezuela a estas horas es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano”. También cuestionó: “¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? ¿Decir la verdad? ¿Entonces son liberaciones o qué son?”.

Hasta el momento, la familia mantiene la exigencia de información sobre su paradero y una fe de vida. El Ministerio Público sostiene que las medidas cautelares están sujetas al cumplimiento estricto de obligaciones impuestas por los tribunales.