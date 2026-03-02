Expresidente de CONAR analiza la jugada polémica sobre el final del encuentro entre Universitario vs FC Cajamarca: ''No es penal''

La victoria de Universitario de Deportes como local por la mínima diferencia ante FC Cajamarca ha despertado varios comentarios a favor y en contra debido al discreto rendimiento del cuadro 'crema'. Sin embargo, se ha hablado mucho en redes sociales sobre la última jugada del partido entre ambos equipos, en la que se discutió un posible penal a favor del elenco cajamarquino. Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), ofreció su análisis sobre la jugada cuestionada y la actuación del sistema de videoarbitraje.

El choque entre el atacante colombiano Arley Rodríguez y el portero ‘merengue’ Diego Romero se convirtió en el momento más polémico del partido, desatando reclamos inmediatos dentro y fuera del campo. La acción generó controversia debido a la decisión arbitral, ya que, mientras algunos consideraron que hubo una infracción clara en el área, otros defendieron que se trató de una jugada fortuita producto de la intensidad del compromiso.

¿Qué dijo el expresidente de la COAR sobre el supuesto penal en la última jugada entre Universitario y FC Cajamarca?

El exárbitro FIFA Winston Reátegui detalló que la jugada revisada por el VAR no tenía el potencial suficiente para ser considerada como penal, por lo que —a su criterio— la decisión final del juez principal fue correcta. Según explicó, el contacto entre ambos jugadores ocurrió dentro de una acción propia del juego y no cumplía con los elementos necesarios para sancionar una falta dentro del área.

“¿El VAR la revisó? Todas las jugadas son revisadas por el VAR. Y es más, siempre el VAR, cuando tiene una opinión distante a la del árbitro, lo va a invitar, no lo va a imponer. Entonces, en este caso, el VAR también habrá tenido las mismas consideraciones que Joel Alarcón en cancha. Si tiene las mismas consideraciones, no tiene por qué llamarlo. Para mí no es penal”, indicó.

Asimismo, reforzó su análisis al explicar que el delantero utilizó una acción innecesaria para intentar simular un penal, exagerando el contacto con el objetivo de influir en la decisión arbitral.

“¿Se lo lleva el arquero? No. ¿Quién es el que golpea o quién mete la pierna izquierda al arquero? Arley. Así sea natural, eso quiere decir que el arquero no lo tocó. Entonces, si no lo toca el arquero, ¿cómo puede ser penal? Hay que ver quién genera el contacto. Reglamentariamente, no es penal porque no se cumplen las condiciones para que lo sea”, puntualizó en una conversación en el programa deportivo 'Al Límite'.