HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     
EN VIVO

Gobierno declara en emergencia Camisea | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Alineaciones FC Barcelona contra Atlético de Madrid: posibles formaciones para el partido por la Copa del Rey

Los equipos de Hansi Flick y Diego Simeone se volverán a enfrentar en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026.

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por el pase a la final de la Copa del Rey. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por el pase a la final de la Copa del Rey. Foto: LaLiga/composición LR

Los culés tendrán la difícil tarea de remontar un 4-0 en contra. Este martes 3 de marzo, Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey. Después de haber caído en la ida, los dirigidos por Hansi Flick tendrán la presión de, como mínimo, igualar el marcador. El año pasado, por la misma instancia de la competición, los 'blaugranas' igualaron 4-4 ante los dirigidos por el 'Cholo' Simeone. En esta ocasión, deberán repetir lo hecho, pero con la dificultad de no recibir ningún tanto en contra.

Por el lado del Atlético de Madrid, esperan mantener la ventaja en su visita a Barcelona. A pesar de tener una diferencia de 4 goles a favor, saben que no pueden confiarse, ya que, el equipo culé sabe remontar este tipo de resultados. Tengamos en cuenta que el ganador de esta llave, clasificará a la final de la competición.

PUEDES VER: Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

lr.pe

Alineación probable del Barcelona

Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Pablo Gavi y Robert Lewandowski son los futbolistas lesionados que no serán considerados para este duelo vital. El defensor, Eric García, tampoco estará presente en este partido, debido a que fue expulsado en el partido de ida.

  • Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Alineación probable del Atlético de Madrid

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone tendrá al plantel completo, a excepción de Pablo Barrios, quien se encuentra en la última fase de su recuperación. El estratega argentino optaría por hacer algunos cambios para este partido, con el fin de mantener la ventaja obtenida en la ida.

  • Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Alejandro Baena; Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

PUEDES VER: DT de Carabobo mostró confianza en su equipo previo al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Vamos a estar a la altura"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona - Atlético de Madrid?

El horario para ver este partidazo, que se juega el martes 3 de marzo, es a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV (canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

Notas relacionadas
Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

LEER MÁS
Atlético Madrid tiene pie y medio en la final: apabulló 4-0 al Barcelona y está a 90 minutos de pelear por la Copa del Rey 2026

Atlético Madrid tiene pie y medio en la final: apabulló 4-0 al Barcelona y está a 90 minutos de pelear por la Copa del Rey 2026

LEER MÁS
Partido Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY vía América TV por la semifinal de la Copa del Rey 2026

Partido Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY vía América TV por la semifinal de la Copa del Rey 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores

Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores

LEER MÁS
Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones FC Barcelona contra Atlético de Madrid: posibles formaciones para el partido por la Copa del Rey

Expresidente de CONAR analiza la jugada polémica sobre el final del encuentro entre Universitario vs FC Cajamarca: ''No es penal''

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

Deportes

Expresidente de CONAR analiza la jugada polémica sobre el final del encuentro entre Universitario vs FC Cajamarca: ''No es penal''

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025