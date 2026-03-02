Alineaciones FC Barcelona contra Atlético de Madrid: posibles formaciones para el partido por la Copa del Rey

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por el pase a la final de la Copa del Rey. Foto: LaLiga/composición LR

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por el pase a la final de la Copa del Rey. Foto: LaLiga/composición LR

Los culés tendrán la difícil tarea de remontar un 4-0 en contra. Este martes 3 de marzo, Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey. Después de haber caído en la ida, los dirigidos por Hansi Flick tendrán la presión de, como mínimo, igualar el marcador. El año pasado, por la misma instancia de la competición, los 'blaugranas' igualaron 4-4 ante los dirigidos por el 'Cholo' Simeone. En esta ocasión, deberán repetir lo hecho, pero con la dificultad de no recibir ningún tanto en contra.

Por el lado del Atlético de Madrid, esperan mantener la ventaja en su visita a Barcelona. A pesar de tener una diferencia de 4 goles a favor, saben que no pueden confiarse, ya que, el equipo culé sabe remontar este tipo de resultados. Tengamos en cuenta que el ganador de esta llave, clasificará a la final de la competición.

Alineación probable del Barcelona

Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Pablo Gavi y Robert Lewandowski son los futbolistas lesionados que no serán considerados para este duelo vital. El defensor, Eric García, tampoco estará presente en este partido, debido a que fue expulsado en el partido de ida.

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Alineación probable del Atlético de Madrid

Por el lado del Atlético de Madrid, Diego Simeone tendrá al plantel completo, a excepción de Pablo Barrios, quien se encuentra en la última fase de su recuperación. El estratega argentino optaría por hacer algunos cambios para este partido, con el fin de mantener la ventaja obtenida en la ida.

Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Alejandro Baena; Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

¿A qué hora juega Barcelona - Atlético de Madrid?

El horario para ver este partidazo, que se juega el martes 3 de marzo, es a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV (canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).