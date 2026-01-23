La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de ley que permitiría a empresas privadas, locales y extranjeras explotar, producir y comercializar el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno. Asimismo, la iniciativa promete flexibilizar el régimen fiscal y eliminar obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en todos los proyectos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos. De aprobarse, la normativa alteraría de forma sustancial el marco legal que rigió el sector durante el chavismo. Este cambio de postura política ocurre tras la intervención militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. Sin embargo, la oposición denunció que no pueden analizar el proyecto porque no tienen acceso al documento.

Venezuela respalda proyecto de ley para permitir a empresas extranjeras explorar, producir y comercializar petróleo venezolano

La reforma de la Ley de Hidrocarburos busca revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000 bajo la dictadura de Hugo Chávez. Desde entonces, el chavismo concentró el control de la industria petrolera y obligó a los privados a operar únicamente a través de empresas mixtas dominadas por la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela.

Si la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por el hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, aprueba el proyecto de ley, las compañías podrían operar campos petroleros por cuenta propia, sin control accionario estatal, y recibir directamente los ingresos por la venta del crudo.

Jorge pidió respaldo para un marco que permita reactivar una industria golpeada por la falta de inversión y la caída de la producción. En ese contexto, el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, sostuvo que el proyecto de ley es un paso para la "modernización del sector energético". "La verdadera soberanía no solo reside en el control de los recursos, sino en transformarlos en bienes para el pueblo venezolano", opinó.

Donald Trump dice que Estados Unidos controlaría la comercialización del petróleo venezolano

El presidente Donald Trump declaró la noche del miércoles 7 de enero de 2026 que gobernará Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano. Estas declaraciones se produjeron luego de que funcionarios estadounidenses anunciaron que Estados Unidos planea asumir de manera efectiva el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido.

Para estabilizar una economía marcada por la inflación y la dolarización informal, el régimen de Delcy Rodríguez busca un ingreso sostenido de divisas. Recientemente, anunció que Venezuela recibió 300 millones de dólares por la venta de crudo tras el acuerdo con Estados Unidos sobre la comercialización de petróleo del país suramericano por 500 millones de dólares.

Venezuela, que posee las mayores reservas certificadas del mundo, había nacionalizado la industria petrolera en 1976. La producción de crudo se desplomó en la última década por la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. No obstante, la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Rodríguez pretende revertir este deterioro desmontando el modelo de control total instaurado por el chavismo.