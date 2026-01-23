HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Asamblea Nacional de Venezuela respalda proyecto de ley para permitir a empresas extranjeras explorar, producir y comercializar su petróleo

De aprobarse la reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela, las empresas extranjeras podrían operar campos petroleros por cuenta propia y recibir directamente los ingresos por la venta del crudo.

Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela.
Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela. | Composición LR

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de ley que permitiría a empresas privadas, locales y extranjeras explotar, producir y comercializar el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno. Asimismo, la iniciativa promete flexibilizar el régimen fiscal y eliminar obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en todos los proyectos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos. De aprobarse, la normativa alteraría de forma sustancial el marco legal que rigió el sector durante el chavismo. Este cambio de postura política ocurre tras la intervención militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. Sin embargo, la oposición denunció que no pueden analizar el proyecto porque no tienen acceso al documento.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

Venezuela respalda proyecto de ley para permitir a empresas extranjeras explorar, producir y comercializar petróleo venezolano

La reforma de la Ley de Hidrocarburos busca revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000 bajo la dictadura de Hugo Chávez. Desde entonces, el chavismo concentró el control de la industria petrolera y obligó a los privados a operar únicamente a través de empresas mixtas dominadas por la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela.

Si la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por el hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, aprueba el proyecto de ley, las compañías podrían operar campos petroleros por cuenta propia, sin control accionario estatal, y recibir directamente los ingresos por la venta del crudo.

Jorge pidió respaldo para un marco que permita reactivar una industria golpeada por la falta de inversión y la caída de la producción. En ese contexto, el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, sostuvo que el proyecto de ley es un paso para la "modernización del sector energético". "La verdadera soberanía no solo reside en el control de los recursos, sino en transformarlos en bienes para el pueblo venezolano", opinó.

PUEDES VER: El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

lr.pe

Donald Trump dice que Estados Unidos controlaría la comercialización del petróleo venezolano

El presidente Donald Trump declaró la noche del miércoles 7 de enero de 2026 que gobernará Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano. Estas declaraciones se produjeron luego de que funcionarios estadounidenses anunciaron que Estados Unidos planea asumir de manera efectiva el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido.

Para estabilizar una economía marcada por la inflación y la dolarización informal, el régimen de Delcy Rodríguez busca un ingreso sostenido de divisas. Recientemente, anunció que Venezuela recibió 300 millones de dólares por la venta de crudo tras el acuerdo con Estados Unidos sobre la comercialización de petróleo del país suramericano por 500 millones de dólares.

Venezuela, que posee las mayores reservas certificadas del mundo, había nacionalizado la industria petrolera en 1976. La producción de crudo se desplomó en la última década por la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. No obstante, la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Rodríguez pretende revertir este deterioro desmontando el modelo de control total instaurado por el chavismo.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros provenientes de 3 empresas estatales de Venezuela en Bulgaria

Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros provenientes de 3 empresas estatales de Venezuela en Bulgaria

LEER MÁS
Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

LEER MÁS
Delcy Rodríguez acordó cooperar con Estados Unidos antes de que Maduro sea capturado, revela The Guardian

Delcy Rodríguez acordó cooperar con Estados Unidos antes de que Maduro sea capturado, revela The Guardian

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Mundo

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros provenientes de 3 empresas estatales de Venezuela en Bulgaria

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025