Las graves secuelas de los presos políticos excarcelados en Venezuela: "Son daños físicos y psicológicos que cuesta reparar"

Tras una serie de reclamos, manifestaciones y denuncias, el régimen chavista por fin, luego de ser atacados militarmente por Estados Unidos y ver cómo derrocaban a su líder, comenzó a liberar progresivamente a los presos políticos en Venezuela que fueron aprisionados por levantar su voz en protesta contra Nicolás Maduro y acusados, en su mayoría, por terrorismo e incitación al odio. Sin embargo, diversas organizaciones, como Foro Penal, ha registrado que las cifras anunciadas representaban un pequeño porcentaje del número total de aprisionados. La consigna es clara: "Que sean todos".

Sin embargo, una vez se empezaron a dar las primeras excarcelaciones hubo un tema que no escapó de la vista de los familiares y organizaciones que siguen este proceso: la condición en la que eran puestos en libertad. Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) de Venezuela, en una conversación con La República, denunció que muchas de estas personas salían en condiciones deplorables y de notable "deterioro", debido al trato que recibían dentro de prisión.

"Están sometidos a torturas"

De acuerdo con las declaraciones de Casanova, quien acompaña a las familias de presos políticos desde los exteriores de las prisiones en Venezuela a la espera de más excarcelaciones, estas personas salen de las cárceles "demasiado delgados", esto debido a la desnutrición a la que se ven expuestos por la falta de entrega de comida por parte de las autoridades que, dicho sea de paso, deberían resguardar la integridad y salud de los individuos.

"Están entre las malas condiciones a las que están sometidos, las torturas psicológicas, físicas, la falta de alimentación, de sueño, el maltrato que reciben adentro, porque uno ni siquiera tiene posibilidades de salir al sol, de hacer actividad deportiva. Se les niega todo eso. Salen con muy bajo peso, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico. O sea, son daños físicos y psicológicos que cuesta reparar y que al final los familiares tienen que ir poco a poco ayudándolos para recuperarse", explicó.

En ese sentido, explicó que, en su experienda personal, tuvo amistades que salieron de prisión "con miedo de estar en ausencia de personas", debido al pánico que despertaba en ellos la idea de ser detenidos nuevamente. "Mi hermano, por ejemplo, fue escarcelado y vive todo el tiempo con el miedo de que lo vayan a meter preso en el tribunal, porque también tiene que estarse presentando regularmente, porque le dieron una medida de presentación en lugar de la libertad plena", exclamó Diego.

Hasta la fecha, familiares de los presos políticos pudieron constatar las condiciones en las que viven sus seres queridos dentro de prisión, algunos sin ventanas, como el caso de Nélida Sánches, abogada venezolana recluida en El Helicoide, sin la oportunidad de sentir la luz directa del Sol. Estos abusos, un atropello a los derechos humanos, podría explicar el porqué, desde 2014, según Foro Penal, han muerto 22 personas bajo custodia del Estado.

"También salen con amenazas"

Otra de las preocupaciones con las que salen los presos políticos de las prisiones es que el régimen venezolano condiciona su libertad a cumplir con una serie de instrucciones para no volver a ser encerrados. Por miedo, solo les queda acatar. "También salen con amenazas, salen con miedo a ser nuevamente detenidos, muchos con miedo hasta de hablar, de salir y con miedo a las represalias que ellos —el Gobierno— dicen que van a tomar con sus familiares en el caso de que ellos salgan públicamente denunciando todos los maltratos que recibieron en las cárceles", indicó el vocero del CLIPP.

Asimismo, Casanova contó que incluso en años anteriores, al momento de excarcelarlos, las autoridades grababan un video de la persona liberada diciendo "que les habían garantizado sus derechos humanos, cosa que es mentira por lo que hemos documentado desde el comité".

Esta información, ratificada por ciudadanos venezolanos y familiares de presos políticos tras una serie de consultas, preocupa notablemente a las prácticas que se llevan a cabo desde el régimen de la ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez, la irregularidad del proceso y su falta de coordinación. No solo se exige una lista actualizada con los nombres de los excarcelados, sino la liberación total de todos aquellos que fueron encerrados por hacer uso de sus derechos.