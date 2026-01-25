HOYSuscripcion LR Focus

Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

El gobierno de Donald Trump ejecutó la Operación Resolución Absoluta para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

La administración de Vladimir Putin condenó el ataque militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.
La administración de Vladimir Putin condenó el ataque militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. | Composición LR

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasarov, afirmó en una entrevista emitida por el canal de televisión Rossiya-24 que funcionarios venezolanos colaboraron con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para facilitar la captura de Nicolás Maduro en Caracas. El diplomático explicó que fallas internas y negligencias también ayudaron a la operación militar que ejecutó la administración de Donald Trump el pasado 3 de enero.

Melik-Bagdasarov hizo referencia al comportamiento de las fuerzas de seguridad durante la incursión de Washington en el país sudamericano. "Naturalmente, muchos agentes del orden locales no actuaron con toda la diligencia posible", comentó. En ese sentido, aseguró que Moscú identificó a las personas que "trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense".

Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Nicolás Maduro

En declaraciones a Rossiya-24, el embajador Serguéi Melik-Bagdasarov dijo: "Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense".

El gobierno de Donald Trump ejecutó la Operación Resolución Absoluta y realizó ataques contra objetivos militares en Caracas y otras zonas del país. Así las fuerzas especiales de Estados Unidos lograron capturar a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores. Posteriormente, la pareja compareció ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico.

Desde Rusia, la administración de Vladimir Putin aseveró que la intervención de Estados Unidos constituyó una violación del derecho internacional. A las condenas se sumaron China, Corea del Sur, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, España, entre otras naciones.

Estados Unidos usó a la oposición venezolana para justificar la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con el periódico estadounidense The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump habría usado el cabildeo de la oposición encabezada por María Corina Machado como una solicitud del gobierno legítimo de Venezuela para detener y derrocar a Nicolás Maduro. El medio explicó que el memorando del Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionaba que, según la Premio Nobel de la Paz de 2025, la "única vía" para liberar a Caracas era intensificar la presión contra el régimen chavista.

La Oficina de Asesoría Legal de Estados Unidos también emitió una opinión el 23 de diciembre de 2025, en la que sostenía que ni el derecho estadounidense ni el derecho internacional impedían que Trump llevara a cabo la Operación Resolución Absoluta para arrestar a Maduro. La entidad citó casos previos en los que los líderes de la Casa Blanca autorizaron misiones militares sin necesidad de la aprobación del Congreso y sin resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un órgano internacional que regula el uso de la fuerza a nivel global.

Estados Unidos, según el instituto de políticas Chatham House, no usó la acción prodemocrática como justificación legal cuando invadió Granada en 1983 para desplazar la tendencia comunista del gobierno, ni cuando invadió Panamá en 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega Moreno, quien fue sometido a juicio por delitos relacionados con drogas.

