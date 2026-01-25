HOYSuscripcion LR Focus

Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido
Mundo

Venezuela excarcela 80 presos políticos tras denuncias por lentitud en el proceso, según Foro Penal

Al menos 80 presos políticos han sido liberados en Venezuela, según Alfredo Romero de Foro Penal, quien indica que el proceso de excarcelación sigue en marcha.

La noticia de la excarcelación generó reacciones diversas en la sociedad venezolana y en la comunidad internacional. Foto: AFP.
La noticia de la excarcelación generó reacciones diversas en la sociedad venezolana y en la comunidad internacional. Foto: AFP.

Al menos 80 presos políticos considerados detenidos por motivos políticos en Venezuela fueron liberados este domingo, informó el director de la organización de derechos humanos Foro Penal, Alfredo Romero, quien señaló que se trata de personas excarceladas en diferentes partes del país dentro de un proceso de liberaciones que sigue en curso.

Romero, en su cuenta en la red social X, indicó que la ONG está verificando las identidades de los liberados y que es probable que se produzcan más excarcelaciones en los próximos días. Este nuevo grupo sale de prisión en el marco de un proceso que ha generado críticas por su ritmo considerado lento por activistas y familiares de detenidos.

Lentitud del proceso y discrepancias en las cifras

Foro Penal ha venido denunciando que las liberaciones son demasiado graduales y que centenares de presos políticos continúan detenidos, a pesar de los anuncios oficiales sobre excarcelaciones. Según datos previos de la organización, había confirmado liberaciones verificadas significativamente menores que las cifras ofrecidas por las autoridades.

Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha señalado que se han liberado más de 600 personas desde diciembre como parte de este proceso, sin especificar cuántos de ellos son considerados presos políticos según los criterios de derechos humanos y sin detallar las fechas exactas de cada excarcelación. Esta diferencia entre los números oficiales y los verificados por ONG ha sido uno de los motivos de las críticas hacia el proceso.

Familiares reclaman transparencia y avances

Familiares de los detenidos y organizaciones defensoras de derechos humanos han realizado vigilias frente a centros penitenciarios y han exigido mayor información y celeridad en las liberaciones. Muchos permanecen a las afueras de las cárceles esperando noticias de sus seres queridos, mientras instan a las autoridades a agilizar la revisión de casos y a publicar listas claras de excarcelados.

Activistas sostienen que, aunque las liberaciones son un paso, el número de ciudadanos aún tras las rejas por motivos políticos sigue siendo alto, y subrayan la necesidad de que el proceso de excarcelación continúe hasta que todos los detenidos por razones políticas sean puestos en libertad.

Contexto del proceso de excarcelación

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela se ha intensificado tras cambios políticos significativos en el país a inicios de enero de 2026, incluyendo la detención del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Las autoridades venezolanas presentaron las excarcelaciones como parte de una apertura política, pero el ritmo y la transparencia de estas liberaciones han sido materia de debate entre organismos de derechos humanos y sectores opositores.

Foro Penal continúa actualizando sus cifras y solicitando verificaciones independientes de las listas de liberados para garantizar que se respeten los derechos de los detenidos y se atiendan las preocupaciones de sus familias y la comunidad internacional.

