Nuevas revelaciones. De acuerdo con el expediente 16709/2022 de la Fiscalía General de Bulgaria, la dictadura de Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank. Las transacciones se habrían efectuado en 101 cuentas bancarias entre los años 2017 y 2019. Sin embargo, estas cuentas no pertenecen a titulares diferentes, sino al abogado Tsvetan Tsanev, quien figuraba como el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. Portales como Armando.info y Bivol indicaron que existen indicios de que el letrado actuaba también como accionista oculto de la entidad bancaria.

Los cuantiosos fondos provenían principalmente de tres empresas estatales de Venezuela: Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). En ese sentido, los dos medios internacionales señalaron que unos 450 millones de euros desaparecieron en cuentas offshore vinculadas al régimen venezolano. Por el momento, solo 46 millones de dólares están disponibles y embargados. Ahora las autoridades de Estados Unidos se encargarán de investigar esta operación de blanqueo a gran escala relacionada con la dictadura de Maduro.

TE RECOMENDAMOS UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros en Bulgaria

Inicialmente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña divulgaron que más de 150 millones de dólares estaban vinculados al régimen de Nicolás Maduro en cuentas de Investbank. Entonces el 26 de febrero de 2019, la Fiscalía Especializada de Bulgaria inició una investigación preliminar, que fue archivada el 4 de junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov bajo el argumento de que las autoridades de Washington se encontraban en mejor posición para investigar el caso.

En la resolución de 2024 se indicaba que el importe total de los fondos transferidos a través de las cuentas especiales del abogado Tsvetan Tsanev ascendería a unos 500 millones de euros. Sin embargo, al momento de imponer los embargos, a solicitud de Estados Unidos, solo se encontraron unos 46 millones de euros en las cuentas.

Fuentes del portal Bivol aseguraron que el dinero no se quedó en Bulgaria, sino que fue transferido a empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Para acceder a la banca electrónica de estas cuentas se usaron direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela. Esto evidenciaría indicios de que los fondos fueron manejados por representantes e intermediarios de estructuras estatales y paraestatales venezolanas vinculadas al régimen de Maduro.

Maduro habría lavado millones de euros de empresas estatales venezolanas

La Fiscalía General de Bulgaria alegó que el cuantioso dinero en las cuentas del abogado Tsvetan Tsanev formaría parte de un flujo de caja transnacional a gran escala que se origina directamente de empresas estatales: Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Sin embargo, el banco búlgaro Investbank rechazó esa postura y aseguró que las transferencias eran legales. A través de un comunicado, la entidad financiera añadió que las transferencias entrantes y salientes se relacionaban principalmente con el "envío de alimentos a Venezuela" y remarcó que "no existen transacciones sancionadas relacionadas con la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela".

Los fiscales insistieron en que los clientes de Tsanev recibían fondos y gestionaban operaciones para empresas o entidades jurídicas registradas en varios países fuera de Bulgaria, como Turquía, Suiza, Liechtenstein, Venezuela, Panamá, México, Hong Kong, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Seychelles. También se mencionó que el dinero no se usaba para el propósito declarado originalmente, como el pago de dividendos o préstamos, sino que se reordenaba o se movía a otras cuentas de las mismas empresas.