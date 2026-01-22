La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, se comprometieron a cooperar con la administración de Donald Trump antes de que Nicolás Maduro fuera capturado por el ejército estadounidense el sábado 3 de enero, según reveló The Guardian.

Según fuentes citadas por el medio, Delcy y Jorge hicieron llegar en secreto, por medio de intermediarios, a representantes de Estados Unidos y de Qatar su disposición a aceptar la salida de Maduro y a trabajar junto a ellos. Esas comunicaciones con el gobierno estadounidense empezaron en otoño de 2025 y siguieron tras una llamada entre Trump y Maduro a finales de noviembre, en la que el republicano le pidió al dictador que se fuera de Venezuela. Maduro rechazó la exigencia.

"Maduro tiene que irse", habría dicho Rodríguez

En diciembre de 2025, un estadounidense involucrado en las comunicaciones reveló a The Guardian que Delcy Rodríguez le manifestó al gobierno de Estados Unidos que estaba preparada para actuar. Según ese testigo, la mandataria venezolana dijo que "Maduro tiene que irse". Otra fuente familiarizada con esos intercambios de mensajes añadió que ella afirmó que apoyaría lo que viniera después de su salida.

Las mismas fuentes señalan que Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de la administración Trump, llegó a cambiar de opinión sobre la idea de colaborar con figuras del chavismo. Aunque al principio dudaba de que eso fuera posible, terminó convencido de que las garantías ofrecidas por Rodríguez eran la mejor opción para evitar que el país cayera en desorden una vez que Maduro ya no estuviera en el poder.

Una sorpresiva promesa de cooperación

Hasta ahora no se había reportado sobre la promesa de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge de colaborar con Estados Unidos antes de la operación contra Maduro. En octubre, The Miami Herald había mencionado que, en negociaciones que no prosperaron mediadas por Qatar, Delcy había propuesto liderar un gobierno de transición si Maduro aceptaba renunciar.

Reuters, por su parte, también informó que incluso Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior de Venezuela con control de la policía y los cuerpos de seguridad, sostuvo conversaciones con representantes de Estados Unidos meses antes del operativo militar.

En tanto, todas las fuentes consultadas señalan una diferencia importante en el compromiso de Delcy: aunque ella y su familia se comprometieron a respaldar a EE.UU. una vez que Maduro saliera del poder, no aceptaron participar activamente en un plan para derrocarlo. Según estas personas, la intención de los hermanos Rodríguez no fue orquestar un golpe de Estado en contra del dictador.

Las conversaciones entre los asesores de Trump y los Rodríguez

Asesores cercanos a Trump tuvieron diálogos oficiales con Jorge y Delcy Rodríguez para tratar asuntos prácticos, como coordinar los vuelos quincenales en los que Estados Unidos enviaba de regreso a venezolanos deportados, dijeron dos personas citadas por The Guardian. Entre los temas que tuvieron que resolver estaban los aeropuertos donde debían aterrizar esos vuelos, la situación de los venezolanos presos en El Salvador y el destino de quienes eran considerados presos políticos.

Al mismo tiempo, Delcy mantenía una relación personal muy cercana con personas del gobierno de Catar, donde algunos miembros de la familia real la veían como una amiga. Catar, que es un aliado importante de Estados Unidos, había regalado a Trump un avión de lujo valorado en 400 millones de dólares —un gesto sin precedentes de un país extranjero hacia un presidente. Esa buena relación con la Casa Blanca facilitó a Rodríguez acceso a negociaciones en las que participó de manera discreta, según dos de las fuentes.

El atractivo del petróleo como carta de negociación

Como contó The Miami Herald en octubre pasado, Delcy Rodríguez quiso presentar una alternativa política: liderar un gobierno de transición que tomara las riendas de Venezuela si Nicolás Maduro aceptaba refugiarse a un lugar acordado. Esa propuesta no prosperó, y luego Rodríguez negó esta versión con firmeza cuando salió publicada.

Según personas que conocieron las conversaciones, en ese mismo mes varios sectores dentro del gobierno de Estados Unidos que tradicionalmente se oponían a negociar con el régimen chavista estaban dispuestos a considerar su oferta. Una de las razones era su promesa de facilitar acuerdos con compañías petroleras estadounidenses y su vínculo con actores de ese sector. Un aliado suyo llegó a decir que Rodríguez era la figura más dispuesta a fomentar la cooperación en el área petrolera.

Para Estados Unidos, la principal preocupación era asegurar que Venezuela no se sumiera en el caos o en una guerra civil si Maduro dejaba el poder. Otra fuente afirmó que la prioridad era impedir que el país se convirtiera en un “estado fallido”.

En noviembre, Maduro habló por teléfono con Trump, y quedó claro poco después que no tenía planes de irse. Frente a ese escenario, Delcy Rodríguez actuó con cautela: las fuentes consultadas aseguran que, aunque aceptó explorar opciones, nunca estuvo dispuesta a traicionar activamente a Maduro. “Le tenía miedo”, dijo uno de los funcionarios que estuvo al tanto de los hechos.