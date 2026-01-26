Rusia afirma que mantendrá sus relaciones con Venezuela a pesar de tensiones: "Tenemos varios proyectos e inversiones"

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, reafirmó que Rusia seguirá fortaleciendo sus relaciones comerciales con Venezuela. | Composición LR | AFP

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el lunes, según la agencia de noticias TASS, que, a pesar de las tensiones elevadas a causa de las acciones de Estados Unidos en el Caribe, mantendrá sus relaciones con Venezuela, asegurando que tienen planes comerciales vigentes y a futuro para el beneficio de ambas naciones.

Asimismo, Peskov afirmó que, desde la caída de Maduro, "ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario"; es decir, con el Gobierno de Delcy Rodríguez, afirmando que Moscú "la conoce bien".

Rusia ratifica su compromiso con Venezuela

"Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela", enfatizó Peskov el lunes 26 de enero, asegurando que, por el lado de Caracas, también tiene contemplado "seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia", a pesar de las tensiones que tiene con Estados Unidos tras el ataque a la capital venezolana.

En 2025, Rusia afirmó que los planes de construcción de dos fábricas de munición para fusiles Kaláshnikov y fusiles de asalto en Venezuela se mantenían en pie, reafirmando las intenciones de Moscú de mantener su influencia militar en el país latinoamericano.

Sin embargo, Serguéi Melik-Bagdasárov, embajador ruso en Venezuela, dejó entrever al medio Rossia 24 que la captura del líder chavista se habría conseguido debido a la falta de "capacitación suficiente" del personal militar con respecto al uso de los implementos brindados por el Kremlin, como las baterías antiaéreas rusas, las cuales afirman habrían podido haber neutralizado a los soldados estadounidenses.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", sentenció el enviado del Kremlin en su intento de limpiar la imagen de la efectividad del armamento ruso.

Preocupación de Rusia por Cuba

Si bien Rusia no emitió un juicio certero sobre las amenazas de Estados Unidos a Cuba, luego de que el país nortamericano dejara abierta la posibilidad de llevar a cabo una operación similar en la isla, dejó clara su preocupación por su situación actual y afirmó que su interés en fortalecer sus relaciones bilaterales.

"Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia", señaló el portavoz del Kremlin, asegurando que "valora enormemente" las relaciones entre Rusia y Cuba.

Hace una semana, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev, llegó a La Habana, donde se reunió con importantes funcionarios del Gobierno, incluyendo el presidente Miguel Díaz-Canel, como un acto de solidaridad tras las agresiones de Washington.