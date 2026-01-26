HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y favoritismo con las empresas chinas + elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Rusia afirma que mantendrá sus relaciones con Venezuela a pesar de tensiones: "Tenemos varios proyectos e inversiones"

Desde Moscú, el Gobierno de Vladímir Putin afirmó que mantiene contacto permanente con el Gobierno interino de Venezuela tras la operación militar estadounidense que derrocó y capturó a Nicolás Maduro.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, reafirmó que Rusia seguirá fortaleciendo sus relaciones comerciales con Venezuela.
Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, reafirmó que Rusia seguirá fortaleciendo sus relaciones comerciales con Venezuela. | Composición LR | AFP

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el lunes, según la agencia de noticias TASS, que, a pesar de las tensiones elevadas a causa de las acciones de Estados Unidos en el Caribe, mantendrá sus relaciones con Venezuela, asegurando que tienen planes comerciales vigentes y a futuro para el beneficio de ambas naciones.

Asimismo, Peskov afirmó que, desde la caída de Maduro, "ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario"; es decir, con el Gobierno de Delcy Rodríguez, afirmando que Moscú "la conoce bien".

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

lr.pe

Rusia ratifica su compromiso con Venezuela

"Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela", enfatizó Peskov el lunes 26 de enero, asegurando que, por el lado de Caracas, también tiene contemplado "seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia", a pesar de las tensiones que tiene con Estados Unidos tras el ataque a la capital venezolana.

En 2025, Rusia afirmó que los planes de construcción de dos fábricas de munición para fusiles Kaláshnikov y fusiles de asalto en Venezuela se mantenían en pie, reafirmando las intenciones de Moscú de mantener su influencia militar en el país latinoamericano.

Sin embargo, Serguéi Melik-Bagdasárov, embajador ruso en Venezuela, dejó entrever al medio Rossia 24 que la captura del líder chavista se habría conseguido debido a la falta de "capacitación suficiente" del personal militar con respecto al uso de los implementos brindados por el Kremlin, como las baterías antiaéreas rusas, las cuales afirman habrían podido haber neutralizado a los soldados estadounidenses.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", sentenció el enviado del Kremlin en su intento de limpiar la imagen de la efectividad del armamento ruso.

PUEDES VER: Asamblea Nacional de Venezuela respalda proyecto de ley para permitir a empresas extranjeras explorar, producir y comercializar su petróleo

lr.pe

Preocupación de Rusia por Cuba

Si bien Rusia no emitió un juicio certero sobre las amenazas de Estados Unidos a Cuba, luego de que el país nortamericano dejara abierta la posibilidad de llevar a cabo una operación similar en la isla, dejó clara su preocupación por su situación actual y afirmó que su interés en fortalecer sus relaciones bilaterales.

"Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia", señaló el portavoz del Kremlin, asegurando que "valora enormemente" las relaciones entre Rusia y Cuba.

Hace una semana, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev, llegó a La Habana, donde se reunió con importantes funcionarios del Gobierno, incluyendo el presidente Miguel Díaz-Canel, como un acto de solidaridad tras las agresiones de Washington.

Notas relacionadas
Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

LEER MÁS
¿Por qué Trump relega a Machado de la transición venezolana y apuesta por Delcy Rodríguez?

¿Por qué Trump relega a Machado de la transición venezolana y apuesta por Delcy Rodríguez?

LEER MÁS
Venezuela excarcela 104 presos políticos tras denuncias por lentitud en el proceso, según Foro Penal

Venezuela excarcela 104 presos políticos tras denuncias por lentitud en el proceso, según Foro Penal

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025