La ONG Foro Penal, líder en la defensa de los presos políticos en Venezuela, verificó este domingo al menos 104 nuevas excarcelaciones en el país. Este proceso forma parte de las liberaciones anunciadas por el régimen de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que la cifra podría aumentar a medida que se verifican más identidades de los excarcelados. A través de un comunicado en la red social X, Romero detalló que la organización sigue trabajando para confirmar otros casos de liberación de presos políticos.

“Sigue sin ser definitivo”

Además subrayó que “sería ideal” que el gobierno publicara listas oficiales de las excarcelaciones para brindar mayor transparencia al proceso. Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, indicó que el conteo actual “sigue sin ser definitivo” y también resaltó que la cifra podría subir conforme continúan las verificaciones.

En una actualización anterior, Foro Penal había reportado la liberación de al menos 80 presos políticos. Himiob detalló en una entrevista con EFE que desde la madrugada del domingo se está produciendo un “número importante” de liberaciones, lo que alimenta la expectativa de que el conteo final podría ser aún mayor.

Foro Penal hizo el recuento de 206 liberaciones en total

La ONG Foro Penal ha realizado un recuento de 206 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero. Según la organización, este número continúa aumentando, ya que siguen verificando más casos. Las liberaciones forman parte de una medida más amplia por parte del régimen para reducir el número de detenidos por razones políticas.