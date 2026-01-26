HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano
Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     Más de 30 heridos por choque del Metropolitano     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y favoritismo con las empresas chinas + elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Venezuela libera 104 presos políticos, según Foro Penal: ONG exigió al régimen revelar listado oficial

Desde el 8 de enero, Foro Penal ha contabilizado 206 liberaciones. El presidente de de la ONG, Alfredo Romero, indicó que la cifra podría aumentar a medida que se confirmen más identidades.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, indicó que el conteo actual “sigue sin ser definitivo” . Foto: AFP.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, indicó que el conteo actual “sigue sin ser definitivo” . Foto: AFP.

La ONG Foro Penal, líder en la defensa de los presos políticos en Venezuela, verificó este domingo al menos 104 nuevas excarcelaciones en el país. Este proceso forma parte de las liberaciones anunciadas por el régimen de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que la cifra podría aumentar a medida que se verifican más identidades de los excarcelados. A través de un comunicado en la red social X, Romero detalló que la organización sigue trabajando para confirmar otros casos de liberación de presos políticos.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Avión privado con ocho personas abordo se estrella durante tormenta invernal que azota Estados Unidos

lr.pe

“Sigue sin ser definitivo”

Además subrayó que “sería ideal” que el gobierno publicara listas oficiales de las excarcelaciones para brindar mayor transparencia al proceso. Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, indicó que el conteo actual “sigue sin ser definitivo” y también resaltó que la cifra podría subir conforme continúan las verificaciones.

En una actualización anterior, Foro Penal había reportado la liberación de al menos 80 presos políticos. Himiob detalló en una entrevista con EFE que desde la madrugada del domingo se está produciendo un “número importante” de liberaciones, lo que alimenta la expectativa de que el conteo final podría ser aún mayor.

Foro Penal hizo el recuento de 206 liberaciones en total

La ONG Foro Penal ha realizado un recuento de 206 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero. Según la organización, este número continúa aumentando, ya que siguen verificando más casos. Las liberaciones forman parte de una medida más amplia por parte del régimen para reducir el número de detenidos por razones políticas.

Notas relacionadas
Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

LEER MÁS
¿Por qué Trump relega a Machado de la transición venezolana y apuesta por Delcy Rodríguez?

¿Por qué Trump relega a Machado de la transición venezolana y apuesta por Delcy Rodríguez?

LEER MÁS
Venezuela excarcela 104 presos políticos tras denuncias por lentitud en el proceso, según Foro Penal

Venezuela excarcela 104 presos políticos tras denuncias por lentitud en el proceso, según Foro Penal

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

Rusia afirma que funcionarios de Venezuela apoyaron en la captura de Maduro: "Conocemos los nombres de estos traidores"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025