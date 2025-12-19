HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Mundo

De chivo, pescado y de 'guiso crudo': las hallacas con los rellenos más extraños que se preparan por la Navidad en Venezuela

Las hallacas son un platillo tradicional en Venezuela de origen colonial que, por tradición, se consumen en Navidad con rellenos que pueden variar según los gustos.

Las hallacas mantienen su protagonismo en las mesas navideñas de Venezuela.
Las hallacas mantienen su protagonismo en las mesas navideñas de Venezuela. | AFP | Federico Parra

Pese a la crisis socioeconómica que pasa Venezuela, causada por el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo, las hallacas, tradicionales de la Navidad venezolana, no pueden faltar en la mesa de cientos de hogares. Este platillo emblema, se encuentra en diversas presentaciones, dependiendo de la localidad en la que se prepare, ya que, al igual que otros platillos, esta está sujeta a cambios; en especial, sus rellenos, que, en algunos casos, suelen tener ingredientes inusuales.

La hallaca es una masa hecha a base de maíz, en la mayoría de casos, colorada con onoto o achiote, con relleno, envuelto y cocido en hojas de plátano amarradas con pabilo.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El hotel más pequeño del mundo tiene 5 habitaciones y está construido sobre una lengua de roca volcánica

lr.pe

¿Cuáles son los rellenos más extraños en hallacas venezolanas?

Existe una gran variedad de rellenos para las hallacas en Venezuela; sin embargo, algunos pueden sonar raros e inusuales para el paladar humano. Dentro de estos exóticos sabores tenemos:

  • De chivo: típica de zonas áridas como Falcón o Lara, donde el ganado caprino es el principal. La carne tiene un sabor intenso y suele marinarse por horas para suavizarla.
  • De pescado salado: más frecuente en zonas costeras. Usa cazón o bacalao, combinados con alcaparras y aceitunas.
  • Vegetariana o 'criolla': sustituye las carnes por berenjena, garbanzos, lentejas o auyama (calabaza), manteniendo el sofrito tradicional.
  • De mariscos mixtos: incluye camarones, calamares o mejillones. Popular en versiones gourmet y restaurantes de autor.
  • De pato: poco común, pero presente en familias con influencias europeas o en propuestas experimentales.
  • De cordero: variante navideña de alto costo, con especias más marcadas y sabor profundo.
  • De jamón ahumado: inspirada en el corte navideño, que combina jamón con pasas y aceitunas para un perfil más dulce.
  • De morcilla: reemplaza la carne por el embutido bien condimentado.
  • De 'guiso crudo': lo "extraño", por así decirlo, es encontrar garbanzos enteros dentro de la hallaca y el hecho de que las carnes entren crudas al envoltorio.
  • 'Light': usa pollo deshilachado, menos grasa y masas alternativas (incluso de maíz integral).
  • Fusión internacional: versiones creadas por venezolanos en el exterior, rellenas con curry, soya texturizada, tofu o incluso sabores asiáticos adaptados al sofrito criollo.

Las distintas variantes muestran cómo la hallaca sigue viva, adaptándose a regiones, presupuestos, migración y nuevas tendencias, sin perder su valor simbólico. Millones de venezolanos alrededor del mundo aguardan esta época con entusiasmo.

PUEDES VER: No es el sol peruano: esta es la moneda latinoamericana que más se apreció frente al dólar en 2025, según Bloomberg

lr.pe

¿Cuál es el origen de la hallaca?

La historia de la hallaca se remonta a la etapa colonial de Venezuela, exactamente entre los siglos XVII y XVIII, y se posiciona como uno de los mejores ejemplos de mestizaje cultural en la gastronomía latinoamericana. Este plato, al igual que la receta en sí, mezcla un poco de todo para lograr una amalgama perfecta entre lo andino y otras influencias.

Una versión sobre el origen de la hallaca es que nació como una forma de aprovechar sobras de las mesas coloniales durante las fiestas, mezclando restos de carnes y guisos dentro de una masa de maíz. Con el tiempo, este plato humilde se refinó hasta convertirse en una receta ritual, preparada colectivamente y exclusivamente para la Navidad.

Notas relacionadas
El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
La ciudad de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y un metro moderno

La ciudad de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y un metro moderno

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

El país de América Latina que es el mayor vendedor de arándanos del mundo, según Moody's: no es México ni Chile

Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025