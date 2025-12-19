De chivo, pescado y de 'guiso crudo': las hallacas con los rellenos más extraños que se preparan por la Navidad en Venezuela

Las hallacas mantienen su protagonismo en las mesas navideñas de Venezuela. | AFP | Federico Parra

Pese a la crisis socioeconómica que pasa Venezuela, causada por el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo, las hallacas, tradicionales de la Navidad venezolana, no pueden faltar en la mesa de cientos de hogares. Este platillo emblema, se encuentra en diversas presentaciones, dependiendo de la localidad en la que se prepare, ya que, al igual que otros platillos, esta está sujeta a cambios; en especial, sus rellenos, que, en algunos casos, suelen tener ingredientes inusuales.

La hallaca es una masa hecha a base de maíz, en la mayoría de casos, colorada con onoto o achiote, con relleno, envuelto y cocido en hojas de plátano amarradas con pabilo.

¿Cuáles son los rellenos más extraños en hallacas venezolanas?

Existe una gran variedad de rellenos para las hallacas en Venezuela; sin embargo, algunos pueden sonar raros e inusuales para el paladar humano. Dentro de estos exóticos sabores tenemos:

De chivo: típica de zonas áridas como Falcón o Lara, donde el ganado caprino es el principal. La carne tiene un sabor intenso y suele marinarse por horas para suavizarla.

De pescado salado: más frecuente en zonas costeras. Usa cazón o bacalao, combinados con alcaparras y aceitunas.

Vegetariana o 'criolla': sustituye las carnes por berenjena, garbanzos, lentejas o auyama (calabaza), manteniendo el sofrito tradicional.

De mariscos mixtos: incluye camarones, calamares o mejillones. Popular en versiones gourmet y restaurantes de autor.

De pato: poco común, pero presente en familias con influencias europeas o en propuestas experimentales.

De cordero: variante navideña de alto costo, con especias más marcadas y sabor profundo.

De jamón ahumado: inspirada en el corte navideño, que combina jamón con pasas y aceitunas para un perfil más dulce.

De morcilla: reemplaza la carne por el embutido bien condimentado.

De 'guiso crudo': lo "extraño", por así decirlo, es encontrar garbanzos enteros dentro de la hallaca y el hecho de que las carnes entren crudas al envoltorio.

'Light': usa pollo deshilachado, menos grasa y masas alternativas (incluso de maíz integral).

Fusión internacional: versiones creadas por venezolanos en el exterior, rellenas con curry, soya texturizada, tofu o incluso sabores asiáticos adaptados al sofrito criollo.

Las distintas variantes muestran cómo la hallaca sigue viva, adaptándose a regiones, presupuestos, migración y nuevas tendencias, sin perder su valor simbólico. Millones de venezolanos alrededor del mundo aguardan esta época con entusiasmo.

¿Cuál es el origen de la hallaca?

La historia de la hallaca se remonta a la etapa colonial de Venezuela, exactamente entre los siglos XVII y XVIII, y se posiciona como uno de los mejores ejemplos de mestizaje cultural en la gastronomía latinoamericana. Este plato, al igual que la receta en sí, mezcla un poco de todo para lograr una amalgama perfecta entre lo andino y otras influencias.

Una versión sobre el origen de la hallaca es que nació como una forma de aprovechar sobras de las mesas coloniales durante las fiestas, mezclando restos de carnes y guisos dentro de una masa de maíz. Con el tiempo, este plato humilde se refinó hasta convertirse en una receta ritual, preparada colectivamente y exclusivamente para la Navidad.